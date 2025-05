Rakennuslupahakemus palvelinkeskukselle Karjaalla

Raaseporin rakennusvalvonnasta arvellaan, että Bäljarsissa sijaitsevan palvelinkeskustontin naapurien kuuleminen rakennuslupahakemuksesta on edessä jo piakkoin.

Bäljarsista lähes 36 hehtaarin kokoisen tontin kaupungilta vastikään vuokrannut FCDC Corp Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen palvelinkeskukselle. Alueelle halutaan rakentaa kolme datakeskusrakennusta sivurakennuksineen tontille, joka on merkitty kaavassa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten alueeksi.

Tulevien rakennusten kerrosala on hakemuksen mukaan noin viisi hehtaaria, ja tämä tarkentuu vielä suunnittelun edetessä. Raaseporin rakennusvalvonnasta arvellaan, että naapurien kuuleminen on edessä jo piakkoin.

Lue lisää näköislehdestä