Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt rikosilmoituksen työntekijästään. Etelä-Uusimaan tietojen mukaan kyseinen henkilö on työskennellyt kotihoidossa Tammisaaressa. Viestintäpäällikkö Eliisa Anttila kertoo, että asia on poliisin selvitettävänä ja työnantaja on tehnyt asian johdosta omat työnjohdolliset toimet, mutta hyvinvointialue ei voi tässä vaiheessa kertoa tapauksesta tämän enempää.

