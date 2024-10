Lähes viisi vuotta myöhemmin – kansalle helpotusta Karjaan matkakeskuksessa

Karjaan matkakeskuksen sillan alle asennettiin varsin ripeässä käytännön toimituksessa jo kaksi kuukautta sitten uusi yleinen käymälä. Moduulirakennuksen ovet ovat pysyneet kuitenkin tiiviisti säpissä metalliverkkoaitojen takana, eikä kansan tarvetta ole voitu helpottaa. Muiden muassa taksiautoilijat ovat ihmetelleet projektin kestoa ja sitä, tuotiinko uusi rakennus paikalle pelkäksi monumentiksi.

Nyt työmaa-aidat on poistettu ja ”city-wc:n” hartaasti odotettu avaaminen on käsillä. Raaseporin kiinteistö- ja investointiosaston projektipäällikkö Joacim Mäkelä kertoo h-hetken koittavan huomenna, kun wc-rakennukseen kytketään sähköt aamupäivällä. Viimeisten tarkistusten jälkeen vessan pitäisi olla yleisessä käytössä iltapäivällä. Yleisen käymälän yhteyteen tulee myös juomavesipiste.

Käyttöönoton viivästyminen johtuu sähköliittymän puuttumisesta.

-Kaapelit ovat olleet valmiina jo kauan, mutta sähköjä ei saatu kytkettyä aiemmin, koska tässä on ollut mukana monta toimijaa, ja selvitykset ovat vieneet aikansa. Raaseporin Energia on joutunut myös odottamaan joitakin tilaamiaan osia, Mäkelä kertoo.

Osapuolia ovat kaupungin lisäksi VR, joilla on alueella omat sähköliittymät, sekä verkon omistava Caruna ja Raaseporin Energia. Mäkelän mukaan avaamisen viivästymisessä ei ollut kyse paljon keskustelua herättäneistä sähköliittymien pitkistä toimitusajoista, vaan monen toimijan etujen huomioimisesta ja siihen liittyvästä byrokratiastakin.

-Asiat etenivät, kun saatiin selville mitkä vastuut kuuluvat kenellekin ja se, mihin liittymään sähköt voidaan kytkeä. Piti varmistaa, että sähkölaskut maksaa oikea taho eli kaupunki, Mäkelä sanoo. Hän myöntää, että asia kuulostaa kokonaisuudessaan yksinkertaiselta, ja käyttöönoton luultiin olevan helpompi rasti.

Karjaan ratapihan ylittävä uusi silta ja uusittu matkakeskus avattiin vaiheittain vuoden 2019 lopulla. Vesi-, viemäri- ja sähköliitännät yleiselle käymälälle uuden sillan alle asennettiin jo rakennusvaiheessa.

Osittain tiukan hankeaikataulun ja myös tiukan budjetin vuoksi Raaseporin kaupungin ja Väyläviraston rakennuttamaan matkakeskukseen ei rakennettu odotustilaa eikä vessojakaan.

Vessahankkeeseen saatiin sittemmin 140 000 euron määräraha, joka on teknisen osaston vuoden 2024 työohjelmassa. Moduulirakennuksen runko on ruostumatonta terästä samoin kuin käymälän sisusta ja kalusteet. Se on samantyyppinen kuin Tammisaaren Stallörinpuistossa ja tilattiin samalta yritykseltä.

-Vaikka kyseessä on vain pieni rakennus, siinä on lvi-tekniikkaa ja automaatiota kuin isommassakin talossa. Moduulirakennuksessa on mm. lattialämmitys, lämmön talteenotto ja ilmanvaihto, Mäkelä kertoo.