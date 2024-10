Katarinaskolanin hankkeen muutoksista tässä vaiheessa 380 000 euron lisäkustannukset

Karjaan Katarinaskolanin peruskorjaus- ja laajennushankeen suunnitelmien muutokset olivat aiheuttaneet lokakuun alkupäiviin mennessä teknisen osaston mukaan Raaseporin kaupungille 380 000 euron ylimääräiset kustannukset.

Ne liittyvät koulun lisärakennuksen rakennuspaikan vaihtamiseen. Suunnitelmien muuttumisen vuoksi työt on jouduttu keskeyttämään osalla piha-aluetta. Vanhaan koulurakennukseen on tehty myös läpikulkutila, joka on muutosten vuoksi nyt turha, ja tila olisi voitu suunnitella luokkahuoneeksi. Hankaluutena on ollut myös, että hankkeessa on tehty samaan aikaan rakennustöitä ja suunnitelmia.

Sivistyslautakunta ehdotti elokuussa vielä selvityksen tekemistä siitä, voitaisiinko lisärakennus sijoittaa koulualueen naapureiden ehdotuksen mukaisesti ja vaihtoehtoisesti Bulevardin varrelle. Alkukesällä päivitetyssä hankesuunnitelmassa sijoituspaikaksi ehdotettiin jo tontin koilliskulmaa John Gardbergin kadun varrella.

Ei enää lisää muutoksia

Tekninen lautakunta hyväksyi tiistai-iltana päivitetyn suunnitelman, jonka mukaan uudisrakennus tehdään suuremman koon liikuntasalilla kesällä laaditun vaihtoehdon mukaisesti. Sen rakentamisesta Naapurinkadun varrelle luovuttiin keväällä mm. naapureiden vastustuksen vuoksi.

Suunnitelman tuoreimmassa päivityksessä käsiteltiin noin 2 500 neliömetrin kokoisen lisärakennuksen sijoittamista Bulevardin varrelle ja sen liittämistä vanhaan koulurakennukseen. Asiaa selvittäneen työryhmän mukaan rakennuspaikan siirtämisellä jo käynnissä olevassa hankkeessa voisi olla kauaskantoisia seurauksia koskien kustannuksia, aikatauluja ja koulun toimintaa. Tästä voisi aiheutua myös mahdollisia muita riskejä ja lisäongelmia.

Rakentaminen Bulevardin viereen olisi tarkoittanut purkutöitä jo korjatussa vanhassa koulurakennuksessa. Niiden hinnaksi arvioitiin noin 150 000 euroa. Samalla lisärakennuksen pinta-ala kasvaisi noin 220 neliömetrillä ja kustannukset noin 792 000 eurolla. Koulun peruskorjattava osa olisi pitänyt myös suunnitella osittain uudelleen.

Kaavoitusosasto totesi, että kaupunkikuvallisesti lisärakennuksen sijoittaminen koulutontin koilliskulmaan on parempi vaihtoehto. Myös Länsi-Uudenmaan museo katsoi, että suurikokoinen lisärakennus ei sovi Bulevardin varrelle.

Noin 22 miljoonan hanke

Koulun peruskorjaaminen ja lisärakennus tulevat maksamaan lähes 22 miljoonaa euroa. Kyseessä on samalla suurin yksittäinen rakennushanke Raaseporin kaupungin historiassa. Peruskorjauskustannukset tarkentuivat 11,4 miljoonaan euroon viime vuoden kesällä, jolloin urakoitsijat valittiin.

Hankesuunnitelman mukaan lisärakennus maksaa pihatöineen, selvityksineen ja muutoksineen 10,2 miljoonaa euroa. Uudisrakennukseen tulee noin tuhannen neliömetrin kokoinen liikuntasali pukuhuoneineen sekä luokkahuoneita ja aineopetustiloja.

Sivistyslautakunta on lausunut, että koululla ei ole tarvetta niin suurelle liikuntasalille, jollaista hankesuunnitelmassa kaavaillaan. Oppilasmäärän perusteella liikuntasalin opetuksellinen tilantarve olisi noin 600 neliömetriä.

Lisärakennus rajoittuu poikkikatuun, joka kulkee ruotsinkielisen alakoulun ja yläkoulun alueen välissä. Poikkeuslupa, rakennuslupa ja lausunnot tarvitaan riippumatta rakennuksen sijoittumisesta tontilla.

Investointipäätöksessä on linjattu, että lähellä sijaitsevan Billnäs skolan oppilaiden tulee mahtua Katarinaskolaan Karjaalle. Pinjaisten koulurakennukseen on kaavailtu päiväkotitoimintaa.

Tekninen lautakunta päätti eilen, että päiväkotihanketta lykätään vuoteen 2026. Mikäli koulurakennus otetaan päiväkotikäyttöön, siellä pitää tehdä muutoksia, joista päätetään erikseen. Hankkeen suunnittelu oli tarkoitus aloittaa ensi vuonna ja toteutusvuodeksi oli kaavailtu 2026.