BK-46 sahasi siipirikkoisen SIF:n silpuksi

Tulosta tulee ja BK-46:n maaliero on jo tässä vaiheessa kautta 74 osumaa plussalla. Yleisökeskiarvo on sen sijaan laskusuunnassa. Albert Löfgren haastoi kotikentällä Daniel Walanderia. (Kuva: Yksityinen)

Miesten käsipalloliigan tiistaitanssit tarjosivat tukahduttavaa tangoa ja jännittämätöntä jenkkaa. Humpan juoni oli sama kuin kaikissa BK-46:n peleissä ja Karjaan urheiluhallissa vieraillut Sjundeå IF painui pötkölleen maalein 39-21 (23-9).

Kotijoukkue oli jo valmiiksi suuri suosikki, mutta kun SIF saapui pinttyneiden tapojensa mukaisesti Raaseporiin siipirikkoisella miehistöllä, niin pahasti hohtonsa menettäneestä Länsi-Uudenmaan hegemoniataistosta ei jäänyt jäljelle kuin märkä läntti.

Siuntiolaisten kokoonpanosta puuttuivat mm. yhdeksän metrin runkopelaajat Anton Luuppala, Christoffer Modig ja Axel Sjöstedt. Seura tiedusteli vielä maanantaina käsipalloliitolta ottelun siirtämisen mahdollisuutta, mutta kilpailupäällikkö Taneli Tiilikaisen mukaan pelejä ei ruveta siirtämään juuri missään olosuhteissa, eikä varsinkaan näin lyhyellä varoitusajalla.

-Edustusoikeussäännöt ovat niin väljät, että aina pitäisi saada jalkeille riittävästi pelaajia sisältävä joukkue. Siuntiollahan oli kuitenkin 12 pelaajaa ryhmässä tiistaina, Tiilikainen totesi.

Tilastokärjet ja tähtipölyä

Kamppailusta ei jäänyt jälkipolville juuri mitään kerrottavaa. Nico Rönnberg viiletti maalipörssin kärkeen, Igor Skyba hallitsee jäähytilastoa ja pelin parhaaksi valittu Miska Henriksson viihtyy tähtipölyssä. Paljon Henrikssonin asenteesta kertoo se, että vielä tilanteessa 30-11 hankolainen jaksoi juosta epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeen vauhdilla kotiinpäin katkaisemaan SIF:n nopean iskun.

SIF-luotsi Harry Wikström oli oikein tyytyväinen vajaamiehisen joukkueensa esitykseen, kun taas BK-käskyttäjä Andreas Rönnbergiä ilahdutti vain ensimmäisen 40 minuutin suoritus. Penkkikalustolla lopussa pelanneet isännät hävisivät viimeiset 20 minuuttia maalein 8-11.

Edellisellä kaudella BK-46:n maaliero ensimmäisen kuuden ottelun jälkeen oli 60 osumaa plussalla. Tällä kaudella tahtia on kiihdytetty jo lukemiin +74, vaikka pahin vastustaja Cocks on kohdattu jo kahdesti. Kotipelien yleisömäärissä käyrä on osoittanut puolestaan toiseen suuntaan. Viime vuonna neljän ensimmäisen kotiottelun keskiarvo oli 521 katsojaa, nyt tympäisevän ylivoimainen meno on vetänyt halliin enää keskimäärin 363 henkeä.

BK oli terästä ja SIF tuli kaukaa perästä. Illan maalikuningas Nico Rönnberg juoksi karkuun Christoffer Thorilta. (Kuva: Yksityinen)

Ottelutilastot

BK-46: Nico Rönnberg 9/13 (7 m 3/3), Jonathan Roos 7/9, Miska Henriksson 6/13, Oliver Nordlund 4/5, Igor Skyba 3/4, Sebastian Säkkinen 2/3, Jac Karlsson 2/2, Roy Lindqvist 2/2, Ivan Roos 2/2, Eliel Ahtola 1/3 (7 m 1/1), Miksu Heinonen 1/1, Albert Löfgren 0/3.

Heittojakauma: 6 m 22/33, 9 m 8/18, tyhjä maali 5/5.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (37 min.) 9 torjuntaa, Albin Wasström (23 min.) 6.

Jäähyt: Skyba 2 x 2 min, Rönnberg, Lindqvist 2 min. Maalit SIF:lle 5-3.

Pallonmenetykset: 10.

SIF: Sebastian Leino 5/9, Vitalie Nenita 4/14, Christoffer Thor 4/9 (7 m 3/3), Viktor Leino 4/5, Marckus Östberg 2/3, Dmytro Turchenko 1/2, Artur Morgenson 1/1, Craig Rantaniemi 1/1, Daniel Walander 0/1.

Heittojakauma: 6 m 14/18, 9 m 5/24.

Maalivahdit: Mika Malassu (30 min.) 6 torjuntaa, Oscar Snellman (30 min.) 6.

Jäähyt: Morgenson 2 x 2 min, S. Leino, Walander 2 min. Maalit BK:lle 8-2.

Pallonmenetykset: 19.