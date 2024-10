Inkoon kunta on teettänyt tilannekartoituksen Joddbölen alueen maankäyttöön liittyvistä erimielisyyksistä, joita terästehtaan suunnittelu on synnyttänyt. Keskustelu hankkeen ympärillä on ollut viime syksystä lähtien jopa repivää ja raportin mukaan luottamus kunnan puolueettomuuteen on joidenkin silmissä jo menetetty. Tilannekartoituksella kunta pyrkii pohjustamaan rakentavaa vuoropuhelua alueen kehittämisestä.

Lue lisää näköislehdestä