Kaupungin johto otti keilapallosta poliittisen otteen Hangossa

Kaupunginjohtaja Petra Ståhl kävi ensimmäistä kertaa Hangon keilahallissa ja antoikin pallolle kunnolla kyytiä. Hallissa järjestetään avoimien ovien päivä perjantaina 27. syyskuuta. (Kuvat: Tapio Kekkonen)

Pallosta otettiin poliittinen ote, kun Hangon päättäjät kutsuttiin paikalliseen keilahalliin käymään kevyttä keskustelua ja kaatamaan keiloja. Hallia ylläpitävä Hangon Keilailuliitto tarjosi joukolle kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen väkeä tilaisuuden tutustua halliin ja nosti samalla esiin huolenaiheitaan.

Ensi vuonna 40 vuotta täyttävän liiton hallituksessa istuvat Eeva Finnberg ja Merja Kekkonen halusivat nostaa tapetille yhdistysten tuottamien palvelujen tärkeyden ja toisaalta julkisen tuen puutteen kolmannen sektorin toimijoille.

-Hallituksen säästötoimenpiteet ja kuntatalouden haasteet tulevat asettamaan kolmannen sektorin toimijat melko ahtaalle, Kekkonen kiteytti.

Hangon Keilailuliitto anoi viime vuonna kaupunginhallitukselta toiminnalleen tukea ja sai tyytyä tuhanteen euroon. Paljon enempää ei ole jatkossakaan luvassa.

-Tuen ei tarvitse kuitenkaan olla suoraa rahallista avustusta, vaan voimme miettiä muitakin keinoja, kuinka kaupunki voi meitä tukea. Yhteistyöllä pystymme olemaan toisillemme hyödyksi, Kekkonen pohti.

Kaupunginjohtaja Petra Ståhl oli samoilla linjoilla.

-Voimme osaltamme olla avaamassa ovia sellaisiin säätiöihin tai rahastoihin, joista on mahdollista saada avustusta. Tämä oli keilailuliitolta hyvä aloite ja keskustelunavaus, Ståhl kannusti.

Kädestä suuhun

Keilahallissa on melkoinen investointitarve, mutta Finnbergin mukaan rahaa tarpeisiin on hyvin niukasti. Hallin ilmeen raikastaminen sisällä ja ulkona voisi tuoda radalle lisää keilaajia, sillä tällä haavaa väkeä on vähäisesti. Ammoisina aikoina hallissa oli ruuhkaa, mutta nyt liiton jäsenmäärä on valunut viiteenkymmeneen ja aktiivisia keilaajia on noin 30.

-Hekin ovat iäkkäitä, nuoria on ollut hankalaa saada mukaan, Kekkonen totesi.

Tilanne on siinäkin mielessä erityinen, että lajin hallitseva Suomen mestari on hallissa hyvin tuttu kasvo. Nykyisin Karjaalla asuva Linus Boström aloitti keilaamisen nuorukaisena Hangossa ja voitti keväällä sensaatiomaisesti SM-kultaa. Siinäkin voisi olla pientä markkinarakoa.

-Asiaa sietää miettiä, Kekkonen nyökkäili.

Vuosi sitten syksyllä keilahallissa oli iso hätä kädessä, mutta nyt tilanne on hieman parempi.

-Edelleen elämme kädestä suuhun, mutta pysymme pinnalla. Olisi vain mukavampaa olla vakaammassa tilanteessa kuin koko ajan sinnitellä eteenpäin, Kekkonen sanoi.

Haaste heitetty

Kausi on alkanut Finnbergin mukaan nihkeästi.

-Ehkä pitkälle jatkunut kesä on tehnyt sen, etteivät ihmiset ole vielä löytäneet hallille. Tarvitsemme tänne lisää keilaajia ja teemme kyllä töitä sen eteen, että väkimäärä lisääntyisi, hän vakuutti.

Ensimmäistä kertaa hallissa vieraillut kaupunginjohtaja ainakin piti näkemästään.

-Törmään vähän väliä Hangossa uusiin paikkoihin, joissa on hienoa yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Itse olen keilannut vain satunnaisesti ja onnistunut jonkun kaadonkin joskus tekemään, Ståhl kertoi.

Hän saattoi olla turhan vaatimaton, sillä otteet ja tyyli olivat sen kaltaisia, että kaatoja on osunut kohdalle enemmänkin. Vaikka keilahallin asiat luultavasti hukkuvat päättäjien pöydällä päivänpolttavampien aiheiden alle, niin jonkinlainen muistijälki vierailusta kenties jäi. Kekkonen sanoi tilaisuuden johtavan ainakin yhteen konkreettiseen toimenpiteeseen.

-Hangon Keilailuliitto tulee haastamaan Hangon kaupungin keilailumittelöön, hän ilmoitti.

Hangon keilahallissa järjestetään avoimien ovien päivä perjantaina 27. syyskuuta kello 17-20, jolloin kaikki kynnelle kykenevät voivat tutustua hallin tarjontaan.