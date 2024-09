Joddbölen kaava saa odottaa, päätös mahdollisesti myöhäiseen syksyyn

Yhteysviranomaisena toimiva Ely-keskus ottaa kantaa Joddbölen tehdaskaavaan Inkoon kaavoitusosaston mukaan vasta huhtikuun lopulla. Kaavapäätöstä saatetaan joutua odottamaan vielä yli vuosi, jolloin valtaa käyttää jo uusi kunnanvaltuusto. (Kuva: Blastr Green Steel)

Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt esittelijän ehdotuksesta poiketen odottaa ympäristövaikutusten arviointiprosessin valmistumista ennen kuin Joddbölen teollisuusalueen kaavaehdotus asetetaan nähtäville.

Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa Blastr Green Steelin suunnittelema terästehdas Fortumin omistamalle alueelle. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 440 hehtaaria. Valmistelu esitti tiistaina 10. syyskuuta koolla olleelle lautakunnalle, että kaavahanketta jatkettaisiin erillään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja ilman erityisiä viivytyksiä.

Lautakunnan ehdotettiin päättävän, että kaavaehdotus esitetään asetettavaksi nähtäville sen jälkeen, kun selvitykset on todettu riittäviksi kuntatalouteen kohdistuvien vaikutusten sekä asemakaavan sisältövaatimusten täyttymisen arvioimiseksi, ja että yva-selvitysten tuloksista tiedotetaan syksyn aikana.

Lisäksi esitettiin, että valmistelulle olisi annettu tehtäväksi käydä maanomistajien ja projektisuunnittelijan kanssa keskustelu yva-prosessin valmistumisen odottamisen eduista ja nopeamman etenemisen riskeistä.

Odotetaan äänin 6-3

Lautakunnan varapuheenjohtaja Kristian Westerholm (r) ehdotti, että lautakunta ehdottaa kaavaehdotuksen nähtäville panoa kunnanhallitukselle vasta sitten kun ympäristövaikutusten arviointiprosessi on valmistunut, yhteysviranomaisena toimivan Ely-keskuksen perusteltu päätelmä on saatu ja kun kaikki selvitykset on todettu riittäviksi vaikutusten ja sisältövaatimusten täyttymisen arvioimiseksi.

Lautakunta hyväksyi Westerholmin ehdotuksen äänin 6-3. Sen kannalla olivat lautakunnan puheenjohtaja, RKP:n Karl Åberg sekä Ingrid Träskman ja Mikael Rehnberg, SDP:n Kimmo Lassander ja vihreiden Lotte Maasalo. Irene Kvarnström (r), Ulla Gunnarsson (kok) ja Jari Kivirinta (ps) kannattivat esittelijän ehdotusta.

Lautakunta päätti, että kaavan valmistelu jatkuu maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyn prosessin mukaisesti, ja ympäristövaikutusten selvitysten tuloksista tiedotetaan syksyn aikana. Maasalo ehdotti kokouksessa, että kaavoitusta ei jatkettaisi tässä vaiheessa, mutta esitys raukesi kannatuksen puutteessa.

Mahdollisesti syksyyn

Asian valmistelussa todetaan, että kaavoituksen käynnistämissopimukseen sisältyvä maanomistajien toive kaavan aikataulusta ei sido kuntaa kaavoittajana. Kunnalla on kuitenkin oikeus päättää kaavan hyväksymisestä ennen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn valmistumista.

Kunnan kaavoitusosaston mukaan yhteysviranomaisen perusteltu päätös annetaan vasta vuonna 2025 huhtikuun lopulla. Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään huhtikuun puolivälissä.

”Mikäli päätöksenteko siirretään uudelle kunnanvaltuustolle, on huolehdittava että uusilla valtuuston jäsenillä ja koko päätöksentekoketjulla on riittävä tietämys hankkeesta. On arvioitu, että päätöksenteko siirtyy mahdollisesti myöhäiseen syksyyn 2025”, valmistelussa mainitaan.