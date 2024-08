Tammisaaren koululaiset julistivat koulurauhan

Hakarinteen ja Seminarieskolanin oppilaat lukivat koulurauhan julistustekstin kahdella kielellä. ”Se, että kiusaa, ei ole cool, vaan se että puolustaa kiusattua”, tekstissä sanotaan.

Tammisaaren koulut ovat julistaneet taas koulurauhan. Keskuskentällä olivat koolla keskiviikkona aamupäivällä tammisaarelaiset koululaiset ja opiskelijat alaluokkalaisista lukiolaisiin.

Koulurauhan julistuksen tämän vuoden teema oli oppilaiden valitsema Et ole yksin. Valtakunnallinen koulurauha julistettiin Hämeenlinnassa, jossa seudun oppilaat olivat kirjoittaneet julistuksen tekstin. Tammisaaressa Hakarinteen ja Seminarieskolanin oppilaat lukivat sen kahdella kielellä.

Koulurauha tarkoittaa, että jokainen saa olla oma itsensä, kukaan ei jää ulkopuolelle, jokaisella on ystävä ja jokainen tuntee olonsa turvalliseksi koulussa. Julistustekstissä todetaan myös, että kiusaaminen voi johtaa yksinäisyyteen, ja pahimmillaan jopa mielenterveysongelmiin. Kiusaamisesta voi myös jäädä arvet loppuelämäksi. ”Jos sinua kiusataan tai näet kiusaamista, niin muista kertoa siitä aikuiselle. Se, että kiusaa, ei ole cool, vaan se että puolustaa kiusattua”, tekstissä mainitaan ja muistutetaan, että kiusaaminen voi olla myös rikos.

”Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo”

Koulurauhan julistajaksi oli kutsuttu kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anita Westerholm, joka sanoi tehtävän olevan suuri kunnia.

Tilaisuuden päätteeksi mentiin taas iloisesti jenkkaa letkassa.

-Koulurauhan julistus on äärettömän tärkeää ja vielä tärkeämpää on, että toimimme koko lukuvuoden sen mukaan, mitä tänään täällä puhumme, Westerholm sanoi.

Hän korosti ystävällisyyttä, toisten kunnioittamista, auttamista ja huomioimista sekä sitä, että kaikkien tulee tuntea olonsa koulussa turvalliseksi. Hän muistutti myös, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, ja jaettu murhe on helpompi kantaa. Westerholm toivoi, että ketään ei jätettäisi yksin.

-Meillä on mahdollisuus tehdä paljon hyvää, kunhan vain päätämme toimia niin. On varmistettava, että kiusaamista ei esiinny, ja tarvittaessa sellaiseen pitää puuttua. Jokainen kiusaamistapaus on liikaa, Westerholm sanoi.

Kentällä sattui kuitenkin tapahtuman aikana opettajien katseet välttänyt tapaus, jossa joukko nuoria poikia kiusasi luokkatoveriaan, ja tämä oli selvästi allapäin paikalta itsekseen poistuessaan.

Yhteiseen koulurauhan julistukseen osallistuivat Tammisaaren pienimmät koululaiset ja hieman varttuneemmat lukiolaisetkin.

Ystävällisyyttä ja toisen kunnioittamista korostaneen tärkeän sanoman perillemenoa heikensi se, että kentän äänentoistolaitteet eivät toimineet. Yleisössä jouduttiin sen vuoksi arvailemaan, mitä mikrofoniin puhuttiin, mutta yhdessäolo ja koulutyön mukavasti katkaissut tuokio näytti riittävän lapsille ja nuorille mainiosti.

Myös Raaseporin ruotsinkielisten koulujen uusi opetuspäällikkö Pamela Leka kävi esittäytymässä koululaisille ja toivotti kaikille oikein hyvää lukuvuotta. Koulurauha-laulun ja julistuksen lukemisen jälkeen tilaisuus päätettiin taas iloisesti letkajenkkaan.

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, poliisihallituksen, opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma. Sen keskeisiä periaatteita ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla ja että ketään ei kiusattaisi, eikä kukaan jäisi yksin.