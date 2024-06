Terästehtaan vastustajat järjestäytyvät ja valmistautuvat valittamaan

Uusimaa ilman terästehdasta -yhdistys järjestää rivejään ja valmistautuu valittamaan Inkoon Joddböleen suunnitellusta terästehdashankkeesta ja siihen liittyvästä kaavamuutoksesta. Yhdistyksen tavoitteena on, että Inkooseen ei rakenneta terästehdasta sen erilaisten haittavaikutusten vuoksi.

-Tässä tullaan tarvitsemaan paljon valituksia, joten yhdistyksen rakenteen on oltava kunnossa. Me osaamme ja olemme toiminnassamme määrätietoisia. Koko hanke herättää jatkuvasti vain enemmän kysymyksiä ja nyt on todettu jo päättäjienkin taholta, että hanke on liian iso pienelle kunnalle, yhdistyksen uusi puheenjohtaja Christian Strömberg sanoi Blastr Green Steelin viime viikolla järjestämässä tiedotusillassa.

