Keskuskenttä valmis EIF:n ensimmäiseen kotipeliin

(Kuva: Raaseporin kaupunki)

Tammisaaren keskuskentän perusparannustyöt on saatu päätökseen ja Säästöpankki Areena -nimen saanut urheilupyhättö on valmis EIF:n ensimmäiseen kotikentällä pelattavaan jalkapallon liigaotteluun tulevana sunnuntaina. Vastustajaksi iltapeliin saapuu Tampereen Ilves.

Kevään aikana Tammisaaressa purettiin vanha tekonurmikenttä, joka käytetään uudelleen Karjaalla. Uusi lämmitettävä kenttä on rakennettu Palloliiton laatuvaatimusten mukaan.

Töiden yhteydessä ilmeni myös tarve parantaa kentän hulevesien hallintaa ja kastelulaitteistoa, mistä aiheutui lisäkustannuksia. Tehokkaalla sade- ja sulamisveden ohjaamisella kenttä pysyy hyvässä kunnossa kaikkina vuodenaikoina ja sitä on helpompi ylläpitää.

Maaliskuun puolivälin paikkeilla aloitettu hanke eteni kaupungin mukaan hyvin, vaikka vaihteleva kevätsää toikin erinäisiä haasteita.

-Olemme tyytyväisiä, että projekti on sujunut mutkattomasti. Urakoitsija on onnistunut pitämään aikataulun ja jopa kiristämään sitä hieman, vaikka sää on ajoittain yrittänyt vaikeuttaa työtä, liikuntapalveluiden päällikkö Julia Salmela kertoo. Hän on ollut projektissa vetovastuussa kaupungin puolelta.

-Maanantaina 13. toukokuuta avaamme kaikki voimassa olevat harjoitusvuorot uudella kentällä. Silloin kalenteri täyttyy juniorijalkapallolla, yleisurheilulla ja koulujen Stafettkarnevalen-harjoituksilla, Salmela sanoo.

Raaseporin valtuuston, joka on koolla seuraavan kerran 20. toukokuuta, ehdotetaan myöntävän kenttähankkeeseen lisää rahaa. Kokonaismääräraha pitää korottaa miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaan euroon.

Tekonurmikentän uusimiseen varattiin 750 000 euroa, mutta sen arvioidaan maksavan noin miljoona euroa. Kentän valaistuksen uusiminen jalkapallon mestaruussarjakriteerien mukaiseksi maksaa 200 000 euroa ja 80 000 euroa enemmän kuin alkujaan oli arvioitu.