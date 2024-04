BK-46 lämmitteli välierät käyntiin kotivoitolla

Dickenin Benjamin Peitsaro on karjaalaispuolustuksen erityishuomion kohteena. Robin Sjöman ja Alex Lignell laittoivat kättä Peitsaron heiton eteen, Nico Rönnberg häiritsi sivusta.

Karjaan urheiluhallissa taisteltiin tuimailmeisesti tosipelien tiimellyksessä, kun käsipallokarjujen kerma käynnisteli kevään kliimaksia. BK-46 vei varsin vähämaaliseksi jämähtäneen ensimmäisen välieräottelun nimiinsä 28-23 (14-10). Paras viidestä -sarja jatkuu lauantaina Pirkkolassa.

Karjaalaiset antoivat vielä SM-liigan runkosarjassa lauttasaarelaisille kunnolla satikutia keskimäärin 15 maalin voittomarginaalilla, mutta puolivälierissä HIFK:n jymäyttänyt Dicken on vuodenvaihteen jälkeen petrannut otteitaan.

Ero näkyviin

BK:n päävalmentaja Andreas Rönnberg ei laittanut mitään ruosteen piikkiin hänen joukkojensa palattua yli kolmen viikon tauolta pelipuuhiin.

Alex Lignell (vas.) ja Robin Sjöman korvasivat keskuspuolustuksessa mallikkaasti Jac Karlssonin ja Igor Skyban. Virolaissentteri Armi Pärtiä pidettiin visusti silmällä.

-Annan Dickenille tunnustusta, he ovat kehittyneet paljon. Heillä on vaarallinen heittäjä (Benjamin Peitsaro), iso sentteri (Armi Pärt), tehokkaat laidat (Roni Syrjälä ja Joacim Broman) ja hyvä maalivahti (Bogdan Klepa), joka ei tosin tänään ollut niin hyvä kuin hän voi parhaimmillaan olla. Olen silti sitä mieltä, että jatkossa meidän laajemman materiaalin ja osaamisen tulee näkyä vielä selkeämmin, Rönnberg tuumi.

Syrjälä piti sinipaitojen esitystä miehekkäänä.

-Olihan tämä ihan erinäköistä kuin runkosarjassa. Olemme olleet helisemässä BK:n vastahyökkäysten kanssa, mutta nyt saimme hidastettua heitä. Juoksimme kovaa kotiin ja hyökkäsimme järkevästi niin, ettei BK päässyt iskemään heti vastaan. Olemme kasvaneet joukkueena ja saaneet lisää itseluottamusta, maajoukkuelaituri totesi.

-Emme enää nöyristele BK:ta vastaan ja uskomme todella, että voimme voittaa tämän sarjan. Paljonhan se vaatii, mutta ei sitä tiedä mitä se heihin vaikuttaa, jos onnistumme yhdenkin pelin viemään, Syrjälä jatkoi.

Leikki sikseen

Tiistain taistossa ei nähty hurjaa vauhdin hurmaa, vaan pitkiä hyökkäyksiä jauhanut ja tempoa alas raahannut Dicken onnistui muovaamaan ottelusta enemmän omannäköistä peliä. Yhden kontrausmaalin tehneet vieraat eivät edes halua pitää vauhtia, kun taas tunnetusti mieluusti jalat alle ottava kotijoukkue tyytyi muutamaan hassuun osumaan nopeista rynnistyksistä.

Miska Henrikssonilla oli taas puolustuspäässä isännät otteet, kuten Serhii Dubovyk sai huomata.

-Dicken ei halua lähteä meitä vastaan juoksukilpailuun, koska sen kisan me voitamme mennen tullen. Altavastaaja voi peliä hidastamalla parantaa mahdollisuuksiaan ja koska heillä on muutenkin kapea kokoonpano, niin totta kai he käyttävät sitä keinoa, valmentaja Rönnberg sanoi.

BK:lla kuitenkin on hitaampaankin leikkiin kaveri, jolta eivät lelut lopu ihan heti kesken. Nico Rönnberg riuhtaisi lähes puolet joukkueensa maaleista, vaikka olisi hänkin tahtonut kiivaampaa menoa.

-Pidän kovatempoisesta käsipallosta eikä tänään päästy ihan siihen. Seuraavaan otteluun laitetaan isompi vaihde, tämä oli vasta lämmittelyä, Nico tokaisi.

Hän piti pilkkanaan Dickenin kookasta keskuspuolustusta ja läiski suurimman osan 13 maalistaan Pärtin ja Serhii Dubovykin nenän edestä.

Dickenin puolustuksella riitti tekemistä Nico Rönnbergin pysäyttämisessä. Armi Pärt ja Roni Syrjälä saivat tässä miehen kuriin, mutta se oli laiha lohtu.

-Nico oli ylemmässä jatkosarjassa vähän rasittunut, mutta nyt olkapää toimii taas. Hän kävi tässä välissä viikon lomalla etelässä ja sai näköjään sieltä intoa, isoveli Andreas hymähti.

Nico on tässä vireessä vaikea pideltävä, mutta Dicken myös puolusti turhan heppoisesti tilanteissa, joissa Pihtiputaan mummokin tietää heiton lähtevän.

-Pitäisi päästä peittämään heittokättä, mutta joskus tuntuu että hän saa silti heitettyä maalin, vaikka pääsisikin peittämään. Kontaktia tulee ottaa enemmän kun ollaan Nicon lähellä. Hänet pitää saada jollain tavalla pois raiteiltaan ja vähän hermostumaan, Nicon kanssa Cocksissa aikoinaan pelannut Syrjälä pähkäili.

Puolustuspelissään BK-46 onnistui hyvin, vaikka keskikaistan vakionaamat Jac Karlsson ja Igor Skyba olivat tiistaina sivussa sairastumisen takia. Robin Sjöman ja Alex Lignell olivat kelpo korvaajia.

-Sekä Jacin että Igorin poissaolot varmistuivat vasta pelipäivänä ja se tuli pienenä shokkina. Robin ja Alex pärjäsivät kuitenkin erittäin hyvin, olen heidän panokseensa tosi tyytyväinen. Siinä missä Jac loistaa puolustuksessa pelinluvullaan, niin Robinilla ja Alexilla kyse on enemmän kovasta asenteesta, valmentaja Rönnberg totesi.

Pilli vislaa

Päivän tuomarit olivat 527-päiselle yleisölle tuttuja tapauksia, sillä Sami Kinnari ja Johan Skogberg ovat Karjaan kundeja. Lukuisia kertoja Suomen parhaaksi tuomaripariksi valittu duo on jo viheltänyt BK:n vierasotteluita, mutta nyt toverukset olivat ensimmäistä kertaa kotiottelun koukeroissa.

Nico Rönnberg ei sulattanut saamaansa 2-minuuttista, mutta Sami Kinnari oli päätöksessään järkähtämätön.

Asuinpaikalla ei sinänsä ole tuomariasettelussa väliä, vaan pelivuosista kotikylän joukkueessa on pitänyt kulua riittävä määrä aikaa, eikä sidoksia liigajoukkueeseen saa olla. Kovapäisellä kaksikolla oli silti varmaankin perhosia vatsassa ennen illan ottelua?

-Ei ollut. Kyllähän sen tässä hallissa tietää, mistä sitä huutelua tulee, Kinnari totesi ja osoitti kahvilan nurkkaukseen.

BK:n kotiottelun tuomitsemisen ei pitänyt olla parivaljakolle ajankohtaista vielä kuluvalla kaudella, mutta kutsun käytyä aika tuntui kypsältä.

Sami Kinnari selvitti BK-valmentaja Andreas Rönnbergille tuomionsa taustoja.

-Oma lapseni on 12-vuotias ja tajuaa jo vähän pelin henkeä, mutta Johanin lapset ovat pienempiä. Häntä lähinnä mietin, miten hänen lapsensa suhtautuvat huuteluun, Kinnari mainitsi.

-Sanoinkin tänään pojalle, että iskälle voi tulla yleisöstä tänään jotain kommenttia. Hän ihmetteli, että miksi tulisi, tehän olette Suomen parhaita tuomareita, Skogberg naurahti.

Joukkueilta tuli lähinnä positiivista kommenttia.

-En koe sitä mitenkään ihmeellisenä, että he viheltävät Karjaalla. He ovat todistaneet hyvän tasonsa ja vain sillä on merkitystä. Tänäänkin oli hyvä linja, Syrjälä sanoi.

Andreas Rönnberg sanoi tuomaroinnin olleen erinomaista ja ottavansa parin vaikka jokaiseen joukkueensa peliin.

-Sen koen silti vähän ongelmallisena, että tuomarit tuntuvat joskus olevan kentällä samaan aikaan poliiseja, jotka valvovat joidenkin silmätikkujen tekemisiä. Puhun nyt yleisesti suomalaisista tuomareista, heidän fokuksen tulisi olla täysin pelin tuomitsemisessa eikä karata siihen, että joku pitää saada kuriin, hän tuumi.

Johan Skogberg ei antanut Miska Henrikssonille armoa, vaan passitti hankolaisen istunnolle.

Rönnbergin veljeksillä suu käy joskus kovinkin kärkkäästi, mutta Kinnarin mukaan heitä kohdellaan samalla lailla kuin muitakin.

-Asioista voi aina keskustella, jos vastapuolella on jotain järkevää sanottavaa, hän totesi.

Muutoin Kinnari ja Skogberg ovat valmiita laittamaan purnaamiselle stopin hyvinkin äkkiä varoituksilla ja jäähyillä.

-Mussuttaminen pitää saada loppumaan ennen kuin se ehtii alkaakaan, Skogberg linjasi.

Välierien avaus oli tuomareiden mielestä vaisu.

-Ei uskoisi, että pudotuspelit ovat alkaneet, Kinnari kommentoi.

-Liian kilttiä peliä, Skogberg nyökkäsi.

Entinen BK-vahti Bogdan Klepa palkittiin Dickenin parhaana pelaajana, mutta aivan maagiseen iskuun hän ei vielä yltynyt.

Ottelutilastot

BK-46: Nico Rönnberg 13/16 (7 m 1/1), Sebastian Säkkinen 5/6 (7 m 2/2), Jonathan Ekman 3/6, Miska Henriksson 2/5, Robin Sjöman 2/4, Oliver Nordlund 1/3, Janne Korpimäki 1/2, Alex Lignell 1/1, Jonathan Roos 0/1, Linus Sjöman 0/1.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (36 min.) 4 torjuntaa, Fredrik Holmberg (24 min.) 6.

Jäähyt: Rönnberg 2 x 2 min, R. Sjöman, Henriksson, Lignell 2 min. Maalit Dickenille 7-2.

Pallonmenetykset: 11.

Dicken: Benjamin Peitsaro 5/13, Roni Syrjälä 5/7, Armi Pärt 4/4, Timmy Thor 3/6, Joacim Broman 3/5, Benny Broman 2/5, Arne Berglund 1/1 (7 m 1/1), Serhii Dubovyk 0/4.

Maalivahdit: Bogdan Klepa (60 min.) 13 torjuntaa.

Jäähyt: Dubovyk 2 x 2 min, Pärt 2 min. Maalit 3-3.

Pallonmenetykset: 11.