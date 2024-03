Blastr teetti arvion Inkoon terästehtaan talousvaikutuksista

(Havainnekuva: Blastr Green Steel)

Blastr Green Steelin Joddbölen teollisuusalueelle suunnittelema terästehdas toisi Suomeen mittavia taloudellisia vaikutuksia, kertoo Ramboll Oy:n tekemä arviointi. Sen mukaan tehdas toisi Suomeen lähes 300 miljoonan euron vuotuiset verotulot.

Tehtaalta ja siihen liittyvältä vedyn tuotantolaitokselta tulisi Inkoon kunnalle palkkatuloverojen lisäksi arviolta 6-9 miljoonan euron vuotuiset kiinteistöverotulot. Kerrannaisvaikutukset vuotuisen työvoiman kysynnän tarve mukaan lukien olisi Länsi-Uudellamaalla keskimäärin lähes 1 400 henkilötyövuotta.

Blastrin suunnitelmien mukaan terästehdas olisi tuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen rahoitus ei ole vielä varmistunut.

-Julkisuudessa on herättänyt huomiota se, että hanke rahoitetaan vaiheittain projektin edetessä. Koska kyseessä on start up -hanke, rahoitusmallikin on erilainen kuin yleensä. Seuraavassa vaiheessa siirrytään tekniseen suunnitteluun, Blastrin maajohtaja Antti Kaikkonen kertoo.

Yhtiön tavoitteena on, että ensimmäinen rahoituskierros valmistuisi vielä lähikuukausina ja ennen ensimmäisen vuosipuoliskon päättymistä. Sen koko olisi yli 20 miljoonaa euroa ja varoja käytettäisiin vielä hankkeen suunnitteluun. Loppuvuoteen on suunnitteilla suurempi rahoituskierros.

