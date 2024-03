BK-46 rutisti voiton ja välieräpaikan

Igor Skyba löytyi viivalta viidesti maalin veroisesti. Ukrainalaissentterin hyvät otteet SM-liigassa palkittiin kutsulla maajoukkueryhmään.

”Kova kerho karjaalainen palloilevi käsillänsä noilla Urheilukadun ahoilla, Raaseporin raunioilla. Heittelevi hutiloiden, heittelevi, taistelevi, puolustusta unohtelevi. Syntyjä syviä kaiveli, urohon osaonnon näyttävi.” Näin se meni Kalevalan päivänä Karjaan urheiluhallissa, jossa raaseporilainen runonmitta oli lopulta kauniaislaista kansallisromantiikkaa jykevämpi.

BK-46 kukisti Grankulla IFK:n miesten SM-käsipallon kotiottelussa maalein 27-23 (14-15) ja varmisti samalla paikan suoraan välieriin. Ylemmän jatkosarjan ykköstila ja sitä myöten kotiedun lunastaminen välieriin sekä mahdolliseen finaalisarjaan on vain sinettiä vaille selvä.

Palaverin paikka

Vaka vanha BK ei päässyt helpolla laihana lappalaispoikana vastaan asettunutta Grania vastaan. Vierailta puuttuivat parhaat maalintekijät Carl Weurlander, Richard Sundberg ja Gustav Svanbäck ja kaiken kukkuraksi pelinrakentaja Filip Churlevskin pohje repesi heti ensiminuuteilla.

Miska Henriksson punnersi GrIFK:ia vastaan tutun tarmokkaasti, vaikka heittokäsi olikin kohmeessa. Tässä hankolaisen kimpussa on Alexander Qvist.

Niin vain GrIFK kuitenkin piinasi BK:ta aivan kuten se teki edellisessä kohtaamisessa lauantaina. Päävalmentaja Andreas Rönnberg repi hiuksiaan avausjakson puolustuspelille, joka salli Alexander Qvistin ja Miro Koljosen hääriä mielensä mukaan. Maalivahdeiltakaan ei apua herunut.

-Näissä molemmissa peleissä olemme puolustaneet ensimmäisen 30-minuuttisen todella huonosti. On vaikuttanut siltä kuin luulisimme voiton tulevan itsestään, emmekä tee vaadittavaa työtä. Voitimme taas lopulta, mutta on vähän vaarallista alkaa tässä vaiheessa kautta ajatella niin, ettei voittojen eteen tarvitse lyödä kaikkea likoon. Tästä pitää joukkueen kanssa keskustella. Samalla nostan hattua Granille, he ovat pelanneet todella hyvin käytettävissä olevalla kokoonpanollaan, Rönnberg tuumi.

Hän poistui puoliaikojen väliseltä tauolta pukukopista varsin nopeasti ja jätti pelaajat keskenään märehtimään avausjakson apeutta.

-Sanoin, että teidän pitää nyt vaatia toisiltanne vähän enemmän. Avausjaksolla oli yksi tilanne, missä Igor (Skyba) tuuletti onnistumistaan, mutta muutoin olimme kentällä kuin zombilauma. En pidä siitä, jos mennään vain pelaamaan ilman tunnetta ja paloa, valmentaja virkkoi.

Toisella puoliskolla nähtiinkin tulisempaa tunnetta ja tuuletuksia, joista vastasi etunenässä maalirohmu Sebastian Säkkinen. Skyba piti näkemästään.

Jonathan Ekman on kunnostautunut kauden mittaan maalintekijänä ja syöttelijänä, mutta myös yllättävänä jäähyseppona. Aiempina kausina nuhteettomasti pelannut Ekman on ottanut joukkueessa toiseksi eniten 2-minuuttisia. Tuomari Mikael Lindroos passitti nuorukaisen kertaalleen istunnolle keskiviikkona.

-Valmentaja sanoi tauolla, ettei tässä ole kyse taktiikoista, vaan asenteesta. Toisella puoliskolla asenteemme oli paljon parempi ja puolustimme hyvin. Sekin on tärkeää, että iloitsemme onnistumisista, siinähän Säkkinen sytyttää joukkuetta ja samalla yleisöä, Skyba totesi.

Maltillista maalailua

Grani ei saanut tauolla virkistynyttä BK:n puolustusmuuria vastaan edes kunnon heittoja aikaan kakkosjakson ensimmäisen vartin aikana. Seitsemän vastaan kuusi -hyökkäyksellä se vielä pyristeli mukana, mutta numerot pysyivät niukkoina ennen muuta siksi, että vihreäpaitojen puolustus- ja maalivahtipeli löi karjaalaisia näpeille.

Asemahyökkäys tuotti BK:lle tuskaa, yhdeksän metrin pelaajilla ei heitto kulkenut ja vasen laita jäi tyystin ilman ruokaa. Polkkapaidat putosivatkin kauden alhaisimpaan maalimääräänsä ja vasta toista kertaa kuluvalla kaudella alle 30 osuman.

Päävalmentaja Andreas Rönnberg valmisteli taktiikkataulua toiselle jaksolle, mutta taktisten toimien sijaan hän kaipaa miehistöltä jatkossa enemmän tulta ja tappuraa.

-Meillä on ollut vähän vaikeuksia heidän maalivahtinsa Patrik Roslanderin kanssa. Kyllä tänäänkin oli tarpeeksi tekopaikkoja päälle 30 maalin tekemiseen, Skyba sanoi.

Hän väänsi viivalta viisi osumaa, joista suussa sulavia syöttöjä jaellut Jonathan Ekman alusti kolme. Maalipörssiä johtava Säkkinen tinttasi täyden tusinan, mutta muutoin oli hakemista. Nico Rönnberg istui toisella jaksolla penkillä ensimmäiset 20 minuuttia. Hän huilasi tavallista enemmän myös lauantaina Kauniaisissa.

-Olen halunnut hyökkäyspeliin vähän vaihtelua ja myös sitä, että Miska (Henriksson) pääsee välillä pelaamaan vasempana pakkina. Nicolla on myös olkapää vihoitellut viime aikoina, velipoika Andreas kertoi.

Oliver Nordlund on ollut sivussa polvivaivan takia ja vamman vakavuus tulee selviämään magneettikuvista.

Matto alta

BK-46:n miehistö on silti Graniin verrattuna säilynyt harvinaisen ehjänä. Kauniaisten kopla voisi olla isompikin uhka, jos se vain onnistuisi pysymään pystyssä. Mikael Källmanin suojatit kuitenkin kaatuvat vuodesta toiseen loukkaantumisiin, jotka vetävät mattoa alta. Weurlanderin kausi on ohi ja myös Svanbäck saattaa päätyä leikkauspöydälle. Rikkonaisia aikoja elänyt Sundberg on palaamassa, kun taas Churlevskin tilannetta tarkkaillaan.

-En tiedä, miten on mahdollista, että tätä sattuu joka kausi. Meillä on ollut valtavasti epäonnea ja juuri nyt tilanne on niin paha, etten muista milloin olisi ollut näin paljon avauskokoonpanon miehiä sivussa. Totta kai se harmittaa, mutta emme voi muuta kuin tehdä parhaamme sillä miehistöllä joka on käytettävissä, Källman sanoi.

Vaikka BK voitti molemmat jatkosarjan kohtaamiset, niin GrIFK näytti silti tyytyväisemmältä porukalta.

Jac Karlssonin syöttökäsi pelasi taas muutaman namupassin edestä.

-Se pitää täysin paikkansa. Olemme tehneet voitavamme ja vielä vähän enemmän. BK on yhä vaikeasti lyötävissä, mutta tietyillä taktisilla jutuilla ja kurinalaisesti toteutetuilla priorisoinneilla se on mahdollista, Källman aprikoi.

BK-46 on pelannut aavistuksen alavireisesti ja puolustusketju on jatkosarjassa katkeillut, mutta voittoputki sen kuin jatkuu. Välierien koittaessa joukkue syttyy taatusti panemaan parastaan ja kenties siihen yltyy myös kotiyleisö, joka oli keskiviikkona runsaslukuisuudestaan (556) huolimatta hiljaa kuin huopatossutehtaalla.

-Pitkän kauden aikana tulee jaksoja, kun peli ei toimi aivan kuten haluaisimme. Olemme silti sarjan paras joukkue ja kaikki tietävät, että osaamme pelata paremmin. Odotamme innolla välieriä ja sitä, että hallin tunnelma nousee taas kattoon. Niinhän kävi viime kaudellakin, kun pudotuspelit alkoivat, Skyba muisteli.

Isänmaan puolesta

Toista kautta BK:ssa pelaava 25-vuotias Skyba sai taannoin ilouutisen, kun hänet valittiin Ukrainan maajoukkueryhmään MM-karsintojen toisen vaiheen koitoksiin Viroa vastaan. Suomi kohtaa samassa vaiheessa Liettuan maaliskuun maajoukkueikkunassa ja panoksena on eteneminen ratkaisevaan viimeiseen karsintavaiheeseen. Ukrainan nyt valitusta ryhmästä tullaan vielä pudottamaan joitakin pelaajia varsinaisesta karsintakokoonpanosta.

GrIFK:n päävalmentaja Mikael Källman on saanut miettiä joukkueensa ainaisen loukkaantumiskierteen keskellä syntyjä syviä. Siipirikkoinen sakki esiintyi Karjaalla pirteästi.

-Olen odottanut maajoukkuekutsua pitkään, odotin sitä jo viime kaudella. Olen tästä todella innoissani ja tulen tekemään kaikkeni, että olen Viroa vastaan kentällä, Skyba kertoi.

Hän pelasi ennen Karjaalle saapumistaan Virossa HC Tallinnin joukkueessa.

-Tunnenkin melkein jokaisen Viron pelaajan. Meillä on mahdollisuudet heidän lyömiseen, mutta seuraavalla kierroksella olisikin pahempi paikka Islantia vastaan. Vähän sama kuin Suomella, jos he voittavat Liettuan, niin svastaan asettuu tammikuun EM-kisoissa viidenneksi sijoittunut Unkari, Skyba vertaili.

Ukraina vie kaksiosaisen karsinnan kotiottelunsa Liettuaan surullisen tunnetusta syystä. Venäjän hyökkäyssota runtelee maata ja lauantaina vietettiin sodan kaksivuotispäivää. Karjaalla hyvin viihtyvän ja ruotsia sujuvasti puhuvan Skyban ajatukset ovat tiiviisti kotikonnuilla Donetskissa olevien vanhempien ja veljen luona.

BK-46 pääsi lopulta tuulettamaan voittoa. Täyden tusinan maaleja mättänyt Sebastian Säkkinen oli riemukkaalla tuulella.

-Puhumme melko usein. He sanovat elävänsä normaalia arkea, kaikki on ihan hyvin. Haluaisin nähdä heidät, mutta en voi enää mennä Ukrainaan. Tilanne on erittäin huono ja pahoin pelkään, että sota tulee jatkumaan vielä monta vuotta, Skyba huokaisi.

Ottelutilastot

BK-46: Sebastian Säkkinen 12/16 (7 m 2/2), Igor Skyba 5/6, Nico Rönnberg 4/11, Jonathan Ekman 2/4, Miska Henriksson 1/7, Jac Karlsson 1/2, Janne Korpimäki 1/1, Robin Sjöman 1/1, Alex Lignell 0/1.

Heittojakauma: 6 m 16/25, 9 m 4/15, tyhjä maali 5/6.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (53 min.) 9 torjuntaa, Fredrik Holmberg (7 min.) 1.

Jäähyt: Ekman, R. Sjöman 2 min. Maalit GrIFK:lle 3-2.

Pallonmenetykset: 13.

GrIFK:n parhaat: Erik Åkermarck 6/7 (7 m 2/3), Alexander Qvist 4/8, Miro Koljonen 4/6, Jere Kantee 4/6. Heittojakauma 6 m 15/23, 9 m 6/15, tyhjä maali 0/1. Maalivahdit Patrik Roslander (60 min.) 12 torjuntaa. Jäähyt 3 x 2 min (maalit BK:lle 4-2), pallonmenetykset 17.