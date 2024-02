Raaseporin yleisurheilun ennätystilastoissa ylivoimaa ja yllätyksiä

Seitsenottelija Saimi Lupala ja keihäänheittäjä Oliver Helander.

Nykyisen Raaseporin alueen yleisurheiluseurojen edustajat ovat puurtaneet historian saatossa nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin kuin moni kenties muistaakaan.

Karis IK:n keskimatkojen kauhut, Skogby IK:n pirteät pikajuoksijat ja Tenholan takamailta ponnistanut pika-aitojen maailmanennätysmies värittävät karjaalaisen Glenn Lignellin koostamaa kaikkien aikojen ennätyslistaa.

IF Raseborgin entinen toiminnanjohtaja ja innokas urheilun ystävä työsti aikansa kuluksi tilastopläjäyksen, jossa on laitettu jokaisessa lajissa järjestykseen kymmenen kärki.

-Olen tilastonörtti, joka on kiinnostunut luvuista ja tuloksista. En ole enää mukana missään päivittäisessä toiminnassa, mutta olen yhä päivittänyt IFR:n seuraennätyksiä ja pitänyt kirjaa tilastoista. Tällaista ennätysluetteloa ei ole aiemmin tehty ja sen laatiminen vaikutti mielenkiintoiselta urakalta, nykyään ”vapaaherran” ominaisuudessa urheilua tarkalla silmällä seuraava Lignell toteaa.

Listalle on kelpuutettu urheilijoiden ulkoratatuloksia siltä ajalta, kun he ovat edustaneet jotain Raaseporin alueeseen kuuluvaa seuraa. Apunaan Lignell on käyttänyt SFI:n kaikkien aikojen tilastoja, historiikkeja, seuraennätystilastoja ja eri henkilöiden kanssa käymiään keskusteluja.

-En voi taata tilastojen täydellisyyttä ja niissä saattaa olla puutteita, mutta olen jokseenkin tyytyväinen aikaansaannokseen. Yhteenvetona sanoisin, että nykyisen Raaseporin alueella on ollut suuri joukko kovan tason urheilijoita. Arvokisaedustajia, maaottelu-urheilijoita ja Kalevan kisojen mestareita on listalla varsin runsaasti, Lignell summaa.

Kuninkaallisten kopla

Kenttien kuningattaresta ei ole epäselvyyttä, sillä Yvonne Hannus oli kansallisellakin mittapuulla lähes vertaansa vailla. Pohjankurussa syntynyt juoksijasuuruus paineli ensin Fiskars IF:n ja Hangö IK:n väreissä, kunnes pisteli Karis IK:n verkkareissa julmettua kyytiä 1970- ja 1980-luvun vaihteessa.

Kesällä 70 vuotta täyttävä Hannus kiitää kärjessä 100 metrillä (12,11), 200 metrillä (24,27), 400 metrillä (53,65), 800 metrillä tuolloisella SE-ajalla (2.01,73) ja 1 500 metrillä (4.24,6, käsiaika).

-En tiedä löytyykö Suomesta toista naisyleisurheilijaa, jolla olisi näyttää yhtä vakuuttava tilastorivi sataselta tonnivitoselle, Lignell kysyy.

Kärkitulosten määrässä vahvan vastuksen Hannukselle antoi EIF:n kestävyysjuoksija Marina Danielsson, joka ylsi ykköseksi neljässä lajissa. Kuninkaaksi on tulosten laadun pohjalta ehdolla kaksi nimeä, Fiskars IF:n tamineissa 50 vuotta sitten kuulakaaren 21.26 jyräyttänyt Reijo Ståhlberg ja kesällä 2018 IF Raseborgin nutussa Pietarsaaren kenttää 88-metrisellä keihäskiskaisulla kurittanut Oliver Helander.

-Jos puhutaan puhtaasti tuloksesta ja suhteutetaan sitä maailmantilastoon, niin Oliver vie voiton. Saavutusten puolesta Ståhlberg nousee edelle, onhan hän edelleen ulkoratojen SE-tuloksen haltija (21.69, Esbo IF:n riveissä), olympianelonen, Euroopan mestari hallissa ja yhdeksänkertainen Kalevan kisojen voittaja. Toivon mukaan Oliverin parhaat saavutukset ovat vielä edessäpäin, Helanderin entinen valmentaja Lignell sanoo.

Monipuolisuus kunniaan

Miehissä eniten ykkössijoja listalla siunaantui KIK:n kestävyysjuoksija Juhani Holopaiselle sekä EIF:n monipuoliselle Henrik Bromanille, joka pinnisti piikkipaikalle kymmenottelussa (7646 pistettä), korkeudessa (208) ja seiväshypyssä (450). Hän kiilasi lisäksi kolmen kärkeen 100 ja 400 metrillä, pika-aidoissa ja pituudessa.

-Korkeuden 208 on ottelijalle maailmanluokan tulos. Seiväshyppy ja moukari ovat esimerkkejä lajeista, joissa tulostaso on jäänyt aikojen saatossa vaisuksi. Miesten seipäässä on päästy yli neljän metrin vain Bromanin ja toisen EIF-ottelijan Mats Öhmanin ansiosta, Lignell toteaa.

Tammisaaren saaristosta esiin puskenut Öhman ei piitannut ohdakkeisista olosuhteista.

-Hänen mielestään juokseminen oli parasta silloin, kun sen sai tehdä talvella meren jäällä, jonka päälle oli satanut ohut lumikerros. Usein purnataan harjoittelupuitteista, mutta kehitystä on tapahtunut vaatimattomissakin oloissa . Aika pitkään Raaseporin alueellakin tultiin toimeen hiilimurskaradoilla ennen kestopäällysteitä, Lignell muistuttaa.

Merkkitapauksesta toiseen

Lignell sai hätkähtää muutamaan otteeseen korjatessaan tulossatoa. Tenholan kasvatti Bengt Sjöstedt rullasi vuonna 1926 EIF:n väreissä 110 metrin aidoissa käsiaikojen tilastokatsauksessa kolmanneksi (15,3), mutta viisi vuotta myöhemmin hän oli eläimellisessä vauhdissa.

-Syyskuussa 1931 Sjöstedt juoksi Eläintarhan kentällä ME-ajan 14,4. Hän edusti tuolloin HIFK:ta. Häpeäkseni täytyy myöntää, etten ollut tietoinen näinkin isosta meriitistä, Lignell virkkoo.

Sjöstedtin syntymävuosi 1906 on listan varhaisin, kun taas naisten seiväshypyssä sijalle kymmenen kurottanut Elwa Höglund (2011) on tuoreimmasta päästä. Lignell ei ollut vielä tupsahtanut maailmaan Skogby IK:n pyrähdettyä urotekoihin SM-viesteissä Mäntsälässä vuonna 1966, mutta hän tietää, että SIK:n pronssi miesten 4 x 100 metrin viestissä olisi tänä päivänä kuolleena syntynyt ajatus.

-Tuo on listan ihmeellisimpiä suorituksia. Yleisurheilu on Skogby IK:ssa jo kuopattu, eikä kukaan voisi enää uskoa, että seura on ottanut pikaviestistä SM-mitalin. Viestin tuolloin voittanut Lauttasaaren Pyrintö ei ole sekään yleisurheilupiirien tunnetuimpia tapauksia. SIK:n kolmososuutta juossut Bernt Söderlund on paitsi bromarvilaisena maininnan arvoinen, niin myös siksi, että hän on Raaseporin nykyisen kaupunginjohtajan Petra Themanin lähisukulainen, Bromarvin poika Lignell raottaa.

Töppöstä toisen eteen

SIK:n SM-viestien käsiaika 42,9 kalpenee listalla Karis IK:n vyörytykselle 42,20. KIK on viesteissä vielä vahvemmin esillä 4 x 1 500 metrin noteerauksellaan 15.24,99. Vuonna 1985 kipaistu kellotus on yksi listan monista kärkituloksista, joiden rikkominen tuntuu nykyhetkessä utopialta.

-Voi toki mainita Ståhlbergin kuulakaaren ja Hannuksen ajat, mutta nostan esiin tuon KIK:n viestituloksen. Aika tarkoittaa sitä, että jokainen tonnivitonen tulisi juosta 3.51:n pintaan. Se ei ole maailmalla erikoinen veto, mutta Suomessa kelpo kamaa. KIK:n aika oli tuolloin Suomen kaikkien aikojen listalla kolmastoista ja se on edelleen samalla sijalla. Eli 40 vuodessa yksikään uusi seura ei ole juossut kovempaa, Lignell toteaa.

Viestijoukkueessa kolmannen osuuden juossut Juhani Holopainen oli alkujaan Vehmersalmen veikko, kunnes siirtyi 1980-luvulla karjaalaisseuraan ja päätyi puuskuttamaan listan ykkösajat 5 000 metrillä (13.55,77) ja kymppitonnilla (29.01,77). Lignell seurasi koulupoikana Bromarvissa käytyjen maastojuoksun piirinmestaruuskisojen valmisteluja, joihin Holopainen osallistui.

-Pm-maastot olivat siihen aikaan isot kisat. Legendaarinen Erik Haglund tuli tarkkailijan roolissa ja Holopainen seuranaan hyväksymään Hans Randströmin tekemän 2,5 kilometrin radan, joka päättyi kovaan nousuun. Nousun päällä Haglund nojasi polviinsa ja tokaisi, että ”hyvä rata, juoksehan Juhani se vielä kuudesti ympäri”. Holopainen totteli pyyntöä siltä seisomalta, mikä kertoo siitä asenteesta, joka KIK:ssa silloin vallitsi, Lignell toteaa.

Tulosten takana on nainen

Listan vanhimmat kärkitulokset ovat 3 000 metrin juoksusta, miehissä Fiskars IF:n Tor Lindqvistin vuonna 1953 kietaistu käsiaika 8.09,6 ja naisissa EIF:n Marina Danielssonin 48 vuotta sitten sipaisema 9.45,45.

Tuorein kiinnitys piikkipaikalle on puolestaan Saimi Lupalan kahden vuoden takainen seitsenottelun saalis (4 940 pistettä). Naisten tuloksissa on ylipäänsä enemmän tuoreutta ja 11 kärkilukemaa on leivottu 2000-luvulla. Miehissä keulille on venytty kuluvan vuosituhannen eväillä vain yhdessä lajissa, keihäänheitossa.

-Tämä kertoo osaltaan myös yhteiskunnan muutoksista. Naiset tulivat myöhemmin urheiluun mukaan ja lajivalikoimakin on tasapäistynyt vasta vuosien mittaan. Nykyään yleisurheilu on enemmän naisten laji, kun miehet hakeutuvat herkemmin joukkuelajeihin, Lignell pohtii.

Naisten kolmiloikassa on käynyt somasti, kun ykköstulosta 11.65 jakavat sisarukset Ida ja Tiia Gustafsson.

-Ida loikki hallissa yli 12 metriä, mutta tällä listalla hänet on mainittu ensin sillä perusteella, että hän hyppäsi parhaan ulkoratatuloksensa kaksi vuotta aiemmin kuin pikkusiskonsa, Lignell selvittää.

Hänetkin löytää listalta, moukarinheiton kuudennelta sijalta. Lignellin leka lensi Lopella 43 metrin hujakoille heinäkuussa 1993.

-Kertoo vain moukarin heikosta tasosta, että meikäläinenkin mahtuu mukaan. Tuo oli sitä aikaa, kun kuulin ja tajusin sellaisen asian, että harjoittelulla tulokset paranevat. Kova harjoittelu toi ennätysheiton, mutta ei se jatkossa enää tepsinyt, hän muistelee.

Pähkinöitä purtavaksi

Tilastoissa näyttäytyy peräti 13 paikallista seuraa, joista IF Raseborg on nykyään ainoa, jossa harrastetaan kilpatoimintaa. Hiipuminen selittyy osin seurojen yhdistymisillä, osin seurakentän näivettymisellä.

-Yleisurheilun ja ylipäänsä urheilun dilemma on se, että seurakenttä supistuu. Lasten ja nuorten tulisi päästä harrastamaan mahdollisimman lähellä kotia. Jos miettii huippu-urheilijoita, niin moni on kasvanut urheiluun pienissä seuroissa. Tämä ulottuvuus kaventuu kaiken aikaa, Lignell murehtii.

Millaiset edellytykset nykyisillä ja tulevilla raaseporilaisseurojen yleisurheilijoilla on tunkeutua tilastojen valiosijoituksille? IF Raseborgissa koetaan toiminnan järjestäminen alati hankalammaksi eikä Tammisaaren keskuskentän kehittyminen yhä enemmän jalkapallopyhätön suuntaan auta asiaa.

-Karjaalla on melko hyvät olosuhteet ja Kisakeskus on talvisin tärkeä paikka. Jos yleisurheiluväki joutuu kuitenkin jatkuvasti ja turhaan taistelemaan olosuhteiden puolesta, niin valmentajat ja vetäjät väsyvät siihen. Kun vähän väliä tapahtuu sitä, että Tammisaaren kentältä viedään juoksurata, heittolajien suorituspaikkoja karsitaan tai mahdollisuuksia Karjaan urheiluhallissa rajoitetaan, niin jaksaminen on koetuksella, Lignell suomii.

Hän toimittaa mieluusti kaikkien aikojen raaseporilaistilastoja niistä kiinnostuneille sähköpostitse. Lignelliin saa yhteyden osoitteesta glenn.lignell@ifraseborg.fi.

Tulokset, lajeittain viisi parasta

Miehet

100 m: 1) Carl-Johan Bergman Karis IK 10,73, 2) Henrik Broman Ekenäs IF 11,05, 3) Niclas Ehrnrooth KIK 11,08, 4) Kjell Hermansson EIF 11,09, 5) Bengt Ahtola KIK 11,10.

200 m: 1) Carl-Johan Bergman 22,02, 2) Henrik Broman 22,40, 3) Sören Isaksson KIK 22,46, 4) Mats Lönnqvist KIK 22,50, 5) Bengt Ahtola 22,58.

400 m: 1) Mats Lönnqvist 48,36, 2) Henrik Broman 49,0 (käsiaika), 3) Håkan Gillberg KIK 49,5 (käsiaika), 4) Runar Holmberg KIK 49,9 (käsiaika), 5) Sune Kewin Skogby IK 50,0 (käsiaika).

800 m: 1) Jarmo Malmberg KIK 1.50,98, 2) Kaj Genberg KIK 1.52,2 (käsiaika), 3) Otto Loukkalahti IF Raseborg 1.53,66, 4) Tom Kidron EIF 1.53,7 (käsiaika), 5) Ben Berghäll KIK 1.54,22.

1 500 m: 1) Jarmo Malmberg 3.43,84, 2) Kim Berghäll KIK 3.49,65, 3) Ben Berghäll 3.50,21, 4) Tom Kidron 3.51,4 (käsiaika), 5) Otto Loukkalahti 3.51,63.

3 000 m: 1) Tor Lönnqvist Fiskars IF 8.09,6 (käsiaika), 2) Juhani Holopainen KIK 8.11,53, 3) Jarmo Malmberg 9.17,58, 4) Erkki Hälikkä KIK 8.20,9 (käsiaika), 5) Ben Berghäll 8.21,79.

5 000 m: 1) Juhani Holopainen 13.55,77, 2) Kim Berghäll 14.14,71, 3) Jarmo Malmberg 14.24,55, 4) Timo Rossi KIK 14.31,92, 5) Erkki Hälikkä 14.34,64.

10 000 m: 1) Juhani Holopainen 29.01,77, 2) Kim Berghäll 29.37,52, 3) Vilho Loukkalahti IFR 30.10,65, 4) Timo Rossi 30.12,73, 5) Berndt Lindqvist KIK 30.30,63.

Puolimaraton: 1) Juhani Holopainen 1.05,20, 2) Timo Rossi 1.07,30, 3) Vilho Loukkalahti 1.08,13, 4) Stig Böckerman KIK 1.09,23, 5) Göran Malmberg KIK 1.11,45.

Maraton: 1) Kim Berghäll 2.17,12, 2) Timo Rossi 2.19,48, 3) Bruno Holmroos EIF 2.25,02, 4) Vilho Loukkalahti 2.29,09, 5) Stig Böckerman 2.36,30.

3 000 m esteet: 1) Kim Berghäll 8.46,71, 2) Alf Lindblad FIF 9.09,2 (käsiaika), 3) Otto Loukkalahti 9.12,42, 4) Kenneth Helenius KIK 9.13,20, 5) Jörgen Ekblad KIK 9.19,3 (käsiaika).

110 m aidat: 1) Kjell Forsman KIK 14,97, 2) Ron Lindberg EIF 15,05, 3) Henrik Broman 15,25, 4) Peter Lönnqvist KIK 15,82, 5) Tomas Lindblom EIF 15,95.

400 m aidat: 1) Sune Kewin Skogby IK 53,5 (käsiaika), 2) Holger Wickström SIK 54,7 (käsiaika), 3) Roger Lönnberg KIK 55,2 (käsiaika), 4) Kristoffer Olin IFR 55,38, 5) Mats Lönnqvist 55,45.

Korkeus: 1) Henrik Broman 208, 2) Arvo Tuomi Fiskarin Työväen Urheilijat 198, 3) Tomas Lindblom 197, 4) Bjarne Granström KIK 196, 5) Mats Öhman EIF 196.

Seiväshyppy: 1) Henrik Broman 450, 2) Mats Öhman 400, 3) Mauri Prosi EIF 390, 4) Roger Åkerblom KIK 385, 5) Jan-Erik Höglund EIF 380.

Pituus: 1) Sören Isaksson 763, 2) Gunnar Olander SIK 742, 3) Henrik Broman 742, 4) Roger Åkerblom 713, 5) Iras Åkerblom KIK 711.

Kolmiloikka: 1) Sören Isaksson 15.70, 2) Sture Lindholm KIK 15.21, 3) Albert Winter FIF 14.78, 4) Iras Åkerblom 14.55, 5) Peter Lönnqvist 14.50.

Kuula: 1) Reijo Ståhlberg FIF 21.26, 2) Tomas Söderlund IFR 19.05, 3) Conny Karlsson IFR 18.14, 4) Niklas Söderlund IFR 15.83, 5) Waldemar Kvarnström IFR 15.20.

Kiekko: 1) Carol Lindroos Karjaan Ura 53.04, 2) Anders Lindroos IF Trean 52.60, 3) Bore Möller SIK 50.94, 4) Gunder Nyman EIF 48,72, 5) Mikael Kullberg KIK 47.42.

Moukari: 1) Tom Andersson EIF 60.42, 2) Filip Wikholm IFR 49.41, 3) Tomas Bäcklund KIK 48.12, 4) Börje Lindberg KIK 44.92, 5) Carol Lindroos 44.06.

Keihäs, vanha malli: 1) Mauri Leppänen EIF 73.10, 2) Charles Liljeblad EIF 70.00, 3) Erik Eriksson FIF 66.09, 4) Keijo Lindholm FIF 64.80, 5) Mats Öhman 64.52.

Keihäs, uusi malli (vuodesta 1986): 1) Oliver Helander IFR 88.02, 2) Teo Takala IFR 80.85, 3) Patrik Ekström IF Trean 70.56, 4) Lauri Wuorenrinne IFR 65.04, 5) Benjamin Helander IFR 64.29.

Kymmenottelu: 1) Henrik Broman 7 646 pistettä, 2) Mats Öhman 6 809, 3) Mats Lönnqvist 6 376, 4) Jan-Erik Höglund 6 327, 5) Ron Lindberg 6 323.

4 x 100 m: 1) KIK (C-E Bergman, S. Isaksson, H. Gillberg, B. Ahtola) 42,20, 2) SIK (Håkan Blomqvist, S. Kewin, Bernt Söderlund, Gunnar Olander) 42,9 (käsiaika), 3) EIF (Tommy Högström, H. Broman, Stefan Källberg, Kjell Hermansson) 44,20.

4 x 400 m: 1) SIK (Harald Holmström, S. Kewin, G. Olander, H. Wickström) 3.21,0 (käsiaika), 2) KIK (S. Isaksson, H. Gillberg, B. Ahtola, R. Lönnberg) 3.23,31, 3) EIF (M. Öhman, H. Broman, S. Källberg, K. Hermansson) 3.28,40.

4 x 800 m: 1) KIK (Peter Brandtberg, Berndt Lindqvist, Tom Berghäll, Roger Morberg) 7.47,39, 2) IFR (V. Loukkalahti, Tuomas Puputti, Marko Vendelin, O. Loukkalahti) 7.50,20, 3) EIF (Tom Kidron, Boris Blomqvist, Jan Kidron, T. Berghäll) 8.04,4 (käsiaika).

4 x 1 500 m: 1) KIK (Erkki Hälikkä, K. Berghäll, J. Holopainen, J. Malmberg) 15.24,99, 2) IFR (V. Loukkalahti, Lasse Minkkinen, T. Puputti, O. Loukkalahti) 16.25,45, 3) EIF (T. Kidron, B. Blomqvist, J. Kidron, T. Berghäll) 16.34,2 (käsiaika).

Naiset

100 m: 1) Yvonne Hannus KIK 12,11, 2) Jonna Berghem IFR 12,31, 3) Cecilia Sandell IFR 12,47, 4) Emelie Rancken IFR12,47, 5) Birgitta Fredriksson EIF 12,48.

200 m: 1) Yvonne Hannus 24,27, 2) Jonna Berghem 25,07, 3) Barbro Ahonen KIK 25,14, 4) Amy Lindholm IF Trean 25,16, 5) Saimi Lupala IFR 25,27.

400 m: 1) Yvonne Hannus 53,65, 2) Amy Lindholm 55,54, 3) Barbro Ahonen 55,5 (käsiaika), 4) Saimi Lupala 56,31, 5) Krista Lindholm IFR 57,40.

800 m: 1) 1) Yvonne Hannus 2.01,73, 2) Krista Lindholm IFR 2.12,25, 3) Nina Svanbäck KIK 2.14,8 (käsiaika), 4) Marina Danielsson EIF 2.15,39, 5) Marina Degerlund KIK 2.16,1 (käsiaika).

1 500 m: 1) Yvonne Hannus 4.24,6 (käsiaika), 2) Marina Danielsson 4.34,59, 3) Marina Degerlund 4.34,8 (käsiaika), 4) Nina Svanbäck 4.34,99, 5) Sara Forsström EIF 4.41,51.

3 000 m: 1) Marina Danielsson 9.45,45, 2) Marina Degerlund 9.45,6 (käsiaika), 3) Nina Svanbäck 9.51,9 (käsiaika), 4) Sara Forsström 10.03,79, 5) Marjut Nissinen FTU 10.21,60.

5 000 m: 1) Marina Danielsson 17.25,94, 2) Malin Åkerfelt EIF 18.06,03, 3) Andrea Wickström IFR 19.10,89, 5) Pernilla Lindberg EIF 20.00,25.

10 000 m: 1) Lisbeth Selin KIK 39.19,3 (käsiaika), 2) Andrea Wickström 43.58,82, 3) Marja-Liisa Heiniö KIK 44.42,8 (käsiaika), 5) Isolde Fritzén IFR 50.14,8 (käsiaika).

Puolimaraton: 1) Marina Danielsson 1.20,42, 2) Jenny Patana Fiskarin Urheilijat-47 1.29,40, 3) Lisbeth Selin 1.30,09, 4) Andrea Wickström 1.30,43, 5) Sara Forsström IFR 1.32,37.

Maraton: 1) Marina Danielsson 2.48,00, 2) Leena Rossi KIK 3.26,17, 3) Linda Perander EIF 3.34,16, 4) Carola Grönholm EIF 3.36,54, 5) Lisbeth Selin 3.40,34.

3 000 m esteet: 1) Sara Forsström 10.47,22.

100 m aidat: 1) Cecilia Sandell 14,66, 2) Saimi Lupala 15,08, 3) Tove Bäckman KIK 15,38, 4) Amy Lindholm 15,39, 5) Gun Öhman EIF 15,43.

400 m aidat: 1) Amy Lindholm 59,77, 2) Saimi Lupala 62,74, 3) Tove Bäckman 64,80, 4) Emilia Österman EIF 65,60, 5) Cassandra Nynäs IFR 65,70.

Korkeus: 1) Ann-Christin Forsman KIK 172, 2) Jonna Berghem 167, 3) Tiia Gustafsson IFR 165, 4) Saimi Lupala 165, 5) Tove Bäckman ja Cassandra Nynäs 163.

Seiväshyppy: 1) Lumi Kenttä IFR 310, 2) Sora Kenttä IFR 250, 3) Iris Hosio IFR 230, 4) Anniina Mäntynen IFR 225, 5) Mona Holmqvist IF Trean ja Karolina Harjula EIF 220.

Pituus: 1) Saara Pauna KIK 589, 2) Birgitta Fredriksson 570, 3) Tove Bäckman 566, 4) Gunilla Söderlund 563, 5) Veronica Gillberg KIK 560.

Kolmiloikka: 1) Ida Gustafsson IFR ja Tiia Gustafsson 11.65, 3) Saara Pauna 11.23, 4) Tove Bäckman 11.14, 5) Hanna Lindholm EIF 10.99.

Kuula: 1) Sara Oraheimo IFR 13.15, 2) Pia Karlsson IF Trean 12.22, 3) Marina Österholm KIK 11.74, 4) Helena Heinonen KIK 11.65, 5) Saimi Lupala 11.31.

Kiekko: 1) Lena Lindberg EIF 42.22, 2) Marika Andersson KIK 40.30, 3) Pia Karlsson 39.26, 4) Marina Grönholm KIK 38.36, 5) Helena Heinonen 37.52.

Moukari: 1) Josefine Lundström IFR 52.39, 2) Anita Westerholm IFR 38.66, 3) Maria Holmqvist IF Trean 28.84, 4) Marina Grönholm 28.20, 5) Sara Oraheimo 26.83.

Keihäs, vanha malli: 1) Terese Winberg KIK 45.88, 2) Anna Fagerström KIK 41.58, 3) Ann-Christin Forsman 36.74, 4) Annika Fasth IF Trean 36.50, 5) Gun Öhman EIF 35.98.

Keihäs, uusi malli (vuodesta 1999): 1) Nea Gottberg IFR 41.00, 2) Maria Grönqvist EIF 39.60, 3) Helga Himberg IFR 39.13, 4) Karolina Harjula 37.32, 5) Moa Lindén IFR 36.70.

Seitsenottelu: 1) Saimi Lupala 4 940 pistettä, 2) Ann-Christin Forsman 4 835, 3) Tove Bäckman 4 793, 4) Amy Lindholm 4 544, 5) Tiia Gustafsson 4 257.

4 x 100 m: 1) IFR (Frida Sevón, Sandra Pihlström, E. Rancken, C. Sandell) 48,98, 2) EIF (Irina Liljestrand, Gunilla Söderlund, Yvonne Wikström, Marianne Fagerström) 50,43, 2) KIK (Maria Lindberg, Ulrika Lönnqvist, Annica Lindholm, Mikaela Finnberg) 51,72.

4 x 400 m: 1) KIK (Tiina Nippala, N. Svanbäck, B. Ahonen, Y. Hannus) 3.54,35, 2) IFR (C. Nynäs, Jill Friberg, S. Lupala, Mathilda Silfver) 4.05,49, 3) EIF (G. Söderlund, Catharina Rönnblad, Y. Wikström, M. Fagerström) 4.05,4 (käsiaika).

4 x 800 m: 1) KIK (Ilona Könönen, B. Ahonen, N. Svanbäck, Y. Hannus) 9.02,75, 2) EIF (Jenny Löf, Jaana Grönqvist, Eva Roos, S. Forsström) 9.33,40.

DMR-viesti, 4 000 m (1 200, 400, 800, 1 600 m): 1) IFR (S. Lupala, Lotta Lahtinen, Anna Dahlström, C. Nynäs) 13.32,70.