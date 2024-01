Karjaan koirapuisto lakkautetaan keväällä

Länsi-Uudenmaan koirayhdistys on päättänyt lopettaa Karjaan koirapuiston toiminnan. Alueen vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyy kuluvan vuoden toukokuussa, eikä sitä enää jatketa. Syynä on se, että yhdistys ei löytänyt puistoon enää uutta vastuuhenkilöä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Mikaela Lindqvist kertoo, että alueen purkutöihin on tarkoitus ryhtyä siinä vaiheessa kun maa on sulanut. Myös koirapuistoa ympäröivä aita poistetaan.

