Suomen Lähijunat Oy suunnittelee säännöllistä liikennettä Hangosta Helsinkiin

Yhteysväli Helsinki-Inkoo-Karjaa-Tammisaari-Hanko kuuluu Suomen Lähijunat Oy:n mukaan niihin rataosuuksiin Suomessa, joilla olisi mahdollisuus lisätä säännöllistä lähijunaliikennettä.

Yhtiön tavoitteena on aloittaa lähijunaliikenne vuoden 2025 aikana. Suomessa on sen mukaan suuri potentiaali lähijunaliikenteelle. Esimerkiksi Hanko-Helsinki -välillä on 50 000 asukasta HSL-alueen ulkopuolella ja 2,5 kilometrin etäisyydellä seisakkeesta.

Yhtiö on ostanut VR:ltä 11 Sm2-lähijunaa ollen samalla Suomen ensimmäinen henkilöjunaliikenteen operaattori, joka omistaa ja operoi henkilöjunaliikennettä VR:n lisäksi. Aiheesta on laajempi artikkeli Etelä-Uusimaan digilehdessä sunnuntaina 3. joulukuuta.