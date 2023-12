Blomqvist FSI:n ja Nynäs SFI:n johtoon

Thomas Blomqvist lykkii FSI:n johtoon. (Arkistokuva) Peter Nynäs perii SFI:n puheenjohtajan nuijan Stefan Mutaselta. (Kuva: Mikael Nordman)

Raaseporilaiset herättivät luottamusta, kun puheenjohtajan nuija vaihtoi omistajaa suomenruotsalaisissa urheilupiireissä.

Tenholalainen Thomas Blomqvist valittiin Suomen ruotsinkielisen urheilun kattojärjestön FSI:n (Finlands Svenska Idrott) johtoon ja karjaalainen Peter Nynäs ottaa ohjat ruotsinkielisessä urheiluliitossa SFI:ssä (Svenska Finlands Idrottsförbund).

Kansanedustajana vuosina 2007-2023 sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerinä vuosina 2019-2023 toiminut Blomqvist seuraa FSI:n puheenjohtajan tehtävässä toista RKP-poliitikkoa Mikko Ollikaista. Raaseporin kaupunginvaltuuston toisena varapuheenjohtajana istuvalla Blomqvistilla ei ollut järjestön syyskokouksessa vastaehdokkaita. Muun muassa Vasaloppet-laduilla lykkinyt maanviljelijä tunnetaan urheilukentillä erityisesti hiihtoharrastuksestaan.

-Olen aina ollut kiinnostunut liikunnasta ja urheilusta. Siksi tulee olemaan mielenkiintoista ja antoisaa toimia FSI:n puheenjohtajana ja edistää sitä kautta liikunnan harrastamisen edellytyksiä, Blomqvist toteaa FSI:n tiedotteessa.

Nynäs on tuttu kasvo IF Raseborgin yleisurheiluperheestä. Hän toimi aikoinaan seuran puheenjohtajana ja on sen jälkeen tehnyt ansiokasta työtä mm. tulospalvelun pyörittäjänä. SFI:n lajikattaukseen kuuluvat yleisurheilun lisäksi voimanosto, pyöräily ja uinti.

-Odotan innolla uusia haasteita. Olen touhunnut yleisurheilussa 30 vuotta ja nyt voin laajentaa näkemystäni minulle uusien lajien parissa, Nynäs sanoo tiedotteessa. Hän perii nuijan toiselta karjaalaiselta Stefan Mutaselta, joka hoiti tehtävää neljän vuoden ajan.