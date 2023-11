Inkoon kulttuurikeskushankkeelle liki kolme miljoonaa euroa

Kunnantalon kunnostamiseen liitetty Inkoon uusi kulttuurisalihanke on ottanut aimo askeleen eteenpäin. Kulttuurikeskukselle on myönnetty tässä vaiheessa 2,85 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta, mikä mahdollistaa hankkeen toteuttamisen.

Kokonaisuudessaan hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä reilut 5,6 miljoonaa euroa. Kunnantalon viereen luonnostellaan 600-700 neliömetrin kokoista uudisrakennusta, jolle ei tarvita kaavamuutosta. Valmista voisi olla parhaassa tapauksessa jo vuonna 2026.

Havainnekuva ulkoa ja sisältä

Lue lisää näköislehdestä