Raaseporin suomalaisen seurakunnan talousarviokehys vuodelle 2024 on vajaat 740 000 euroa. Seurakunnan toiminnan painopisteet ja tavoitteet ovat ensi vuonna yksinäisyyden vähentäminen sekä yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen. Tavoitteena on myös seurakunnan työntekijöiden jalkautuminen kuntalaisten keskuuteen. Koko Raaseporin seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen alijäämä on 250 000 euroa.

Lue lisää näköislehdestä