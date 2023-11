Hallitus on tehnyt esityksen valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen täydentämisestä. Mukana on määrärahat Länsi- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueiden ruotsinkielisten palveluiden määräaikaiseen kehittämishankkeeseen vuosille 2024-2027. Kyseessä on uudenlaisten osaamiskeskittymien perustaminen Raaseporin ja Porvoon sairaaloihin. Hankkeeseen esitetään ensi vuodelle miljoona euroa.

