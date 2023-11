Hangon 25. elokuvajuhlilla tähystetään merelle

Hangon elokuvajuhlilla nähdään mm. saksalaisohjaaja Helena Wittmannin elokuva Human flowers of flesh vuodelta 2022. (Kuva: Shellac Films)

Hangon elokuvajuhlat juhlistaa 25-vuotista taivaltaan meriaiheisilla elokuvilla 111 vuoden aikamatkalta. Tapahtuma järjestetään 16.-20. marraskuuta, jolloin Kino Olympian valkokankaalle heijastetaan yli 20 elokuvaa.

-Ne herättävät kysymyksiä siitä, miten meri on muokannut elinkeinojamme, uniamme ja toiveitamme, ja mitä merille kuuluu nyt, festivaalin toiminnanjohtaja Sampsa Laurinen sanoo.

-Meri ei ole entisensä. Siinä missä kalastus oli vuosituhannet rannikkoseutujen tärkeä elinkeino, nyt matkailu on yhä leimallisempi tulolähde. On virkistävää nähdä, miten turismin ja paikalliskulttuurien törmäys on koettu muissa maissa, esimerkiksi cornwallilaisessa kalastajakylässä sikäläisen Mark Jenkinin tragikoomisen hauskassa elokuvassa Bait, Laurinen jatkaa.

Ohjelmisto tutustuttaa myös moniin merkittäviin naisohjaajiin, kuten hitaan elokuvan mestarina arvostettuun saksalaiseen Helena Wittmanniin, Norjassa työskennelleeseen Karin Pennaseen ja norjansaamelaiseen Sissel Berghiin. Merten tilasta kertoo myös Liz Garbusin muotokuva meribiologi Jacques-Yves Cousteausta.

Kinokonserttien sarjassa pistäydytään elokuvahistorian varhaisessa alkuhämärässä, kun valkokankaan kirkastaa Léonce Perret’n moniulotteinen psykologinen mykkäfilmi vuodelta 1912. Elokuvaa elävöittävät jazzperkussionisti Mika Kallio ja mezzosopraano Päivi Viitanen.

Lauantai-ilta huipentuu iltamiin, joiden ohjelmassa on meriaiheisia lyhytelokuvia persoonallisista rantojen kasvateista. Sunnuntai-illan puolestaan kruunaa Venetsian festivaalin avajaiselokuva Comandante (2023), joka nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa.

-Hangossa rannat ovat tunnetusti yhteisiä, eikä edes Mannerheimille myönnetty erivapautta ostaa Lilla Tallholmenia kokonaan itselleen. Samassa hengessä festivaalin ohjelma tarjoaa jokaiselle jotakin, Laurinen kuvailee.

Ohjelmassa on esimerkiksi ratkiriemukas ruotsalainen komedia, suomalainen lastenelokuvaklassikko ja muita klassikoita sekä uutuuksia ja värikylläisiä hetkiä virkistämään marraskuun pimeitä iltoja.