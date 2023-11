Lohjalainen Petra Ståhl on Hangon uusi kaupunginjohtaja

Petra Ståhl valittiin Hangon kaupunginjohtajaksi selvällä äänten enemmistöllä. (Kuva: Sami Lamberg, Kapina)

Kaupunginvaltuusto on valinnut Lohjalla asuvan, Vihdin kunnan elinvoimajohtajana työskentelevän Petra Ståhlin Hangon uudeksi kaupunginjohtajaksi.

Ståhl valittiin virkaan tiistai-iltana valtuuston ylimääräisessä kokouksessa selvällä äänten enemmistöllä. Hän sai suljetussa lippuäänestyksessä 28 ääntä ja toinen ehdokas, turkulainen työvoima- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen johtaja Stefan Strandberg kolme ääntä.

Ståhl on koulutukseltaan filosofian maisteri, jolla on meneillään tekniikan tohtorin opinnot. Hangon nykyinen kaupunginjohtaja Denis Strandell jätti kaupunginhallitukselle irtisanomisilmoituksensa maanantaina. Eläkkeelle siirtyvän Strandellin viimeinen työpäivä on 31. maaliskuuta. Hän aloitti virassa vuoden 2015 syksyllä.

