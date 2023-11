Etelän uutisia viikonloppuun

Inkoon kunnanhallitus on saanut valmiiksi vuoden 2024 talousarvioehdotuksen, joka on poikkeuksellisesti reilusti alijäämäinen. Suunta säilyy samana myös tulevina vuosina, mutta kunnanisien mukaan talous on edelleen vahvalla pohjalla.

Viikonlopun Etelä-Uusimaassa kerrotaan myös mm. Ruokaviraston kannanotosta paikalliseen grillikioskikiistaan, suunnitelmista rakentaa yleinen wc Karjaan matkakeskukseen, Raaseporin kaupungin esittämästä kutsusta suklaataivaaseen ja suomalaisista isistä isänpäivän kunniaksi.

Lue lisää näköislehdestä