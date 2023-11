Grönholm MM-mitalijahtiin Hong Kongiin

Rallicrossin MM-sarjan pääluokka huipentuu tulevana viikonloppuna Hong Kongissa kahteen viimeiseen osakilpailuun. Kokonaistilanteessa neljäntenä olevalla Niclas Grönholmilla on pronssiin matkaa viisi pistettä ja hopeasijaan kahdeksan.

Inkoolaiskuskin ympärillä tungeksivat ruotsalaisveljekset Kevin ja Timmy Hansen sekä Saksan Timo Scheider 13 pisteen sisällä toisistaan. Johan Kristoffersson on jo varmistanut uransa kuudennen maailmanmestaruuden.

CE Dealer Teamin Grönholm oli helisemässä edellisessä kisapaikassa Etelä-Afrikassa, missä pääluokassa vaihdettiin turvallisuussyistä alle kakkoskategorian RX2e-sähköautot. Samoilla menopeleillä jatketaan Hong Kongissa.

-Meillä oli Etelä-Afrikassa ihan kohtalainen vauhti, mutta koko ajan joku ajoi päälle tai meni renkaita puhki. Emme saaneet ainoatakaan puhdasta erää aikaiseksi. Jäimme jälkeen myös lähdöissä ja jostain syystä tiimimme molemmilla autoilla oli todella huonot reaktioajat. Lähdöissä pitää parantaa, sillä RX2e-luokan autoilla ei pysty huonon lähdön jälkeen tekemään mitään maagista, Grönholm totesi tiedotteessa.

Hong Kongissa kaasutellaan molemmissa osakilpailuissa kolme alkuerää, semifinaali ja finaali.

-Alkuerissä onnistuminen tietää eturivin paikkaa semifinaaleihin. Näillä autoilla eturivin paikka on merkittävä, kun ohittaminen on vaikeaa ja takaa on hankala nousta ylöspäin, Niclas sanoi.

Victoria-sataman viereen rakennettu soraa ja asvalttia käsittävä rata on uusinta uutta.

-Rata valmistuukin vasta perjantaiksi. Sinne on tuotu soraa yllättävänkin paljon, joten saa nähdä, miten ne osuudet kestävät. Kaikkemme teemme päättääksemme kautemme MM-mitaliin, kahtena edellisenä kautena MM-pronssia ajanut Grönholm naulasi.