“Kulttuurin jälkeen on urheilun vuoro” – keskuskentän investointihanke etenee

Raaseporin kaupunginhallitus on hyväksynyt ehdotuksen investoinneista Tammisaaren keskuskentälle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anita Westerholmin (r) mukaan keskuskentälle tehtävistä investoinneista vallitsi melko laaja yksimielisyys.

-Olemme viime vuosina panostaneet kulttuuritiloihin ja nyt on aika panostaa myös urheilufasiliteetteihin, hän sanoo. Westerholm myöntää, että tarve keskuskentän parannustoimille tuli eteen nopeasti tilanteessa, jossa kaupungilla on muitakin rahareikiä.

Lue lisää näköislehdestä