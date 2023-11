Eteläisen Uudenmaan golfkentillä on annettu pallolle kyytiä viime vuotta ronskimmin. Nordcenterin kahden kentän kattaus on tuottanut vajaat 33 000 kierrosta. Ruukkigolfissa oli lokakuun loppuun mennessä pelattu 19 000 kierrosta ja HanGolfissa reilut 18 000. Ekegolfissa on pelattu kauden aikana noin 12 000 kierrosta.

Lue lisää näköislehdestä