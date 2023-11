Taidemuseo Chappessa avattu uusi Craft Rituals -näyttely on värikäs mediataideteos, joka tempaisee museokävijät vaikuttavaan satumaailmaan. Tarjolla on leikkisä audiovisuaalinen kokonaiselämys kaikenikäisille. Esillä on myös Tammen tarina -näyttely, joka käsittelee museon pihalla aiemmin kasvaneen yli 50-vuotiaan jalopuun myöhempiä vaiheita. Näyttelyt ovat nähtävillä maaliskuun loppuun saakka.

