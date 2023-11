Tammisaaren keskuskentän kunnostus pian Raaseporin investointibudjetissa

Arkistokuva vuodelta 2016

Kaupunginjohtaja Petra Theman kertoi maanantaina kaupunkikehitysjaoston kokouksessa ajatuksiaan Tammisaaren keskuskentän investoinneista. Kenttähankkeesta ei ole vielä mainintoja Raaseporin vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa, mutta se on tulossa mukaan investointeihin.

-Kaupunki ei tule vastaamaan kenttäkunnostuksen kokonaiskustannuksista yksinään, vaan siinä on osansa myös EIF:llä ja sen yhteistyötahoilla. Sellaisia miljoonia tämä ei maksa, mitä villeimmissä some-julkaisuissa on mainittu, Theman sanoo.

