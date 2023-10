Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Henrik Wickström (r) on järjestänyt Joddbölen kehittämisestä asukasillan. Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti kunnan roolista Joddbölen alueelle suunnitellussa terästehdashankkeessa. Tämä on herättänyt Inkoossa runsaasti kysymyksiä ja huoli suuren luokan suunnitelmia kohtaan on kasvanut syksyn aikana.

Lue lisää näköislehdestä