Chappen luovutusta lykätään – “joitakin rakennusteknisiä haasteita”

Kaupunginhallitus on hyväksynyt taidemuseo Chappen rakennuttaneen Albert de la Chapellen taidesäätiön ehdottaman vuoden lykkäyksen museon luovuttamiseen kaupungin omistukseen.

Aikatauluun tehdään muutoksia, koska rakennushanke viivästyi noin 10 kuukaudella. Kaupungin mukaan kiinteistössä on myös edelleen joitakin rakennusteknisiä haasteita, jotka on ratkaistava. Esimerkkinä mainitaan lattiapäällysteen uusiminen tulevana keväänä.

