Pieni ja piskuinen Inkoo on seutukunnan elinvoimaisin kunta

(Kuva: Inkoon kunta)

Suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP on selvittänyt alueiden tutkimuksessa taas Suomen kuntien elinvoimaa. Länsi-Uudellamaalla ykkönen ja selkeä veturi on odotetusti Espoo.

Raaseporin seutukunnasta parhaaksi ponnistaa pieni ja piskuinen Inkoo, joka on valtakunnallisessa vertailussa 47. sijalla. Hanko ja Raasepori sijoittuvat vasta sadan paikkeille.

