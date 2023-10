Inkoonrannan rakentaja konkurssiin

Inkoonrannan rakentajayhtiö Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy on hakeutumassa konkurssiin.

-Meille ilmoitettiin mahdollisesta konkurssista jo aikoja sitten ja viime viikolla se sitten konkretisoitui. Yhtiö ei vain enää pystynyt jatkamaan meidän hankkeitamme ja kyllä tästä tuli meillekin miinusta, rakennuttajayhtiö Inkoon Keskustakehitys Oy:n omistaja Marcus Grönholm kertoo.

Uusi rakentajakumppani on jo valittu. Yhtiön aikomuksena on edelleen toteuttaa Inkoonrannan hanke kokonaisuudessaan.

