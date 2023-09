Rantarata valtion talousarviossa – kehittämissuunnitelma Karjaalta Kauklahteen

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ensimmäinen budjettiriihi päättyi eilen. Budjettiriihessä valmisteltiin valtion vuoden 2024 talousarvioesitys, joka annetaan seuraavaksi eduskunnalle.

Hallituksen kiireellisesti edistettävien suunnittelukohteiden joukossa on rantaradan kehittämissuunnitelma Karjaan ja Espoon Kauklahden välillä. Talousarviossa tämän kohteen alustavaksi päätöksentekoajankohdaksi on merkitty vuosi 2024.

-Tämä on merkittävä askel ja todella hieno uutinen. Hallitusohjelmassa on varattu 80 miljoonaa rantaradan kehittämiseen. Tämä linjaus osoittaa, mihin nämä määrärahat halutaan ohjata. Toivon että työ saadaan nyt nopeasti käyntiin ja että siinä huomioidaan myös seudun kuntien tahtotila, inkoolainen kansanedustaja Henrik Wickström (r) viestittää.

Toiveissa ovat etenkin toimenpiteet, joilla voidaan kasvattaa rataosuuden kapasiteettia. Näin voitaisiin lisätä myös rantaradan junavuoroja ja avata myös Inkoon asema junaliikenteelle. Wickström liputtaa myös suoran Hanko-Helsinki -junayhteyden puolesta, jonka hän toivoo käynnistyvän vuonna 2024 tai 2025.

-On todella hienoa, että tämän hallituskauden aikana rantaradan kehittäminen etenee. Nyt on tärkeää, että vaikutamme kehittämissuunnitelman valmisteluun. Samalla on ryhdyttävä miettimään, miten haluamme junaliikenteen kehittyvän seudullamme, Wickström mainitsee.

Länsi-Uudellemaalle ei osoiteta valtion talousarviossa muita kiireellisesti edistettäviä suunnitteluhankkeita. Hallitus aikoo toteuttaa vaalikauden aikana neljän miljardin euron investointiohjelman. Se koostuu panostuksista työvoiman liikkuvuuden, vientivetoisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin väylähankkeisiin, korjausvelan purkuun ja raidehankkeiden edistämiseen kaikkialla koko maassa.

Investointiohjelma rahoitetaan valtion omaisuustuloilla, purkamalla valtio-omisteisten listaamattomien yhtiöiden ylipääomituksia ja tekemällä tuloutuksia valtion asuntorahastosta. Määrärahoja kohdennetaan näiden tulojen mahdollistamissa rajoissa. Liikenteen rahoitukseen varataan 597 miljoonaa euroa, josta korjausvelan purkamiseen osoitetaan 250 miljoonan euron määräraha vuodelle 2024.

