Uudenmaan pk-yrityksissä muuta maata heikommat suhdannenäkymät

(Kuvituskuva)

Pienten ja keskisuurten yritysten odotuksissa on valtakunnallisesti myönteisiä palautumisen merkkejä, mutta Uudellamaalla odotukset liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymisestä jäävät hieman maan keskiarvosta, kertoo Suomen Yrittäjien tuore pk-barometri.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut enenevässä määrin uusmaalaisten yritysten toimintaan. Vähiten vaikutuksia on ollut kyselyn mukaan Hyvinkään ja Riihimäen alueella ja selvästi eniten Länsi-Uudellamaalla.

Länsi-Uudenmaan yritysten saldoluku suhdannenäkymistä lähimmän vuoden aikana on -12, kun koko Uudellamaalla luku on -10 ja koko maassa -6.

Lue lisää näköislehdestä