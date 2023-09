Raaseporissa on suunnitteilla investointeja ensi vuodelle noin 17,5 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2025 suunnitelmissa on 22,9 miljoonan euron hankkeet ja vuonna 2026 nettoinvestoinnit olisivat vielä noin 12 miljoonaa euroa. Investointipaine on näin ollen peräti 52,4 miljoonaa euroa kolmelle vuodelle. Syksyn aikana selviää, mihin kaikkeen kaupunginvaltuusto katsoo kaupungilla olevan varaa ja tarvetta.

