Etelän uutisia viikonloppuun

Sunnuntain Etelä-Uusimaassa kerrotaan muun muassa, että valtio hakee Koverharin väylän syventämiseen EU-rahoitusta 1,25 miljoonaa euroa, Suomen Teollisuussijoitus Oy on ryhtynyt Sisu Auton osaomistajaksi ja Pohjankurun satamassa on siirrytty öljyvahingon jälkitorjuntavaiheeseen. Lappohjassa on juhlistettu uuden merivartioaseman avajaisia ja samoissa puuhissa oltiin Västerbyn rullahiihtokeskuksessa. Koululaisille esiteltiin tähtitaivaan salaisuuksia Karjaan vesitornissa ja Inkoossa lapset opettelivat vastaavasti yhteiskunnallista vaikuttamista.

Lue lisää näköislehdestä