“Pieni mutta ponteva” Chappe kilpailee arkkitehtuurin Finlandiasta

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon ehdokkaiksi vuonna 2023 on valittu viisi kohdetta. Mukana on myös Chappe-taidemuseo.

-Esiraati päätyi valinnassaan viiteen kohteeseen, joita yhdistää hienovarainen ja oivaltava suunnittelu sekä onnistunut rakentamisen toteutus, esiraadin puheenjohtaja, professori Rainer Mahlamäki sanoo.

Tammisaareen keväällä valmistunut Chappe on esiraadin mukaan pieni mutta ponteva taidemuseo, ja rohkealla tavalla moderni rakennus, joka on harkittu ja tehty huolella ja taitavasti.

