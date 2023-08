Pohjankurun satamassa torjutaan öljyvahinkoa

Raaseporissa Pohjankurun satamassa on meneillään öljyntorjuntaoperaatio. Hätäkeskus sai ilmoituksen öljyvahingosta torstaina iltapäivällä.

Tehtävään hälytettiin aluksi neljä pelastuslaitoksen yksikköä, mutta vahvuutta nostettiin pian 15 yksikköön. Paikalla on myös pelastuslaitoksen ja merivartioston venekalustoa levittämässä puomeja Pohjanpitäjänlahden pohjukkaan ja satama-altaaseen öljyn leviämisen rajoittamiseksi.

Pelastuslaitoksen mukaan mereen on valunut huomattava määrä kevyttä polttoöljyä. Sen alkuperä ei ollut vielä tiedossa, eikä tehtävän alkuvaiheessa ollut vielä tietoa myöskään siitä, kuinka paljon öljyä on päässyt mereen. Sataman alueella on voimakas öljyn haju.