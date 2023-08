Itämeri cupissa tuskin paluuta sadan joukkueen turnauksiin

Vuonna 1994 ensimmäisen kerran pelatussa junioreiden Itämeri cupissa on parhaimmillaan ollut toistasataa joukkuetta, mutta määrät ovat 2010-luvulla hiljalleen pudonneet.

-Sadan joukkueen jalkapalloturnauksiin tuskin on paluuta, sillä järjestäjäporukkamme on siihen liian pieni ja lisäksi törmäisimme majoitusongelmiin, turnauspäällikkö Henriikka Hallikainen toteaa.

Lue lisää näköislehdestä