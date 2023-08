Tennisvalmentaja pääsi aamu-uinnille suihkulähteeseen

Unikeonpäivällä on pitkät perinteet, ja sitä on vietetty jo keskiajalta lähtien. Tapahtuman sisältö on muuttunut vuosien varrella, mutta Hangossa se on pysynyt lähes samanlaisena jo yli sadan vuoden ajan.

1990-luvulta lähtien unikeko on valittu paikallisten vaikuttajien keskuudesta. Tänä vuonna arvonimen sai tennisvalmentaja ja urheiluselostaja Jari Hedman, joka on nostanut kaupungin imagoa erilaisten tapahtumien myötä.

