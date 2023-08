Lupala ja Loukkalahti IF Raseborgin valtit Kalevan kisoissa

Saimi Lupala pukkasi kuulaa vajaat 11 metriä. Vilho Loukkalahti (20) oli kymppitonnilla lennokkaalla tuulella. Hän lohkaisi ennätyksestään pois yli puoli minuuttia ja sijoittui viidenneksi.

Lahden hyppyrimäet innoittivat yleisurheilijoitamme lennokkaalle ja tyylikkäälle tuulelle Kalevan kisoissa. Karjaalaislähtöinen Oliver Helander heitti keihäässä kolmannen Suomen mestaruutensa ja Inkoossa varttunut Roope Auvinen moukaroi ensimmäisen kaleva-mitalinsa.

IF Raseborgin edustajista viitossijallaan villitsivät seitsenotteluun sujahtanut Saimi Lupala ja 10 000 metrillä mainiosti myhäillyt Vilho Loukkalahti. Tuomas Puputti juoksi tonnivitosella ennätyksensä, kun taas Dennis Rehnström rehki 3 000 metrin esteissä uransa viimeisen valssin.

Pystyssä päin

Oliver Helanderin Kalevan kisat päättyivät vuosi sitten Joensuussa selkäkramppiin ensimmäisessä finaaliheitossa, mutta Lahdessa hän otti reppuselkäänsä koko finaalin. Kakkoskierroksen 83.01 ja kolmannen kiskaisun voittotulos 85.32 olivat pitkään kilpailun ainoita kasikymppisiä, kunnes Toni Kuusela tiuskaisi viidennellään hopeatällin 83.38. Taneli Juutinen otti pronssia 79-metrisellä.

Oliver Helanderilla oli Kalevan kisoissa syytä hymyyn. Heittoihin löytyi ryhtiä ja voittotulos 85.32 oli kelpo kamaa.

-Mietin jo, että tuleeko tästä kisaa ollenkaan, kun muilta ei oikein irronnut. Toni tuli sitten yllättävänkin lähelle. Ainoa tavoite oli voittaa ja tästä jäi heittojenkin puolesta hyvä fiilis kohti Budapestin MM-kisoja, Oliver kertoi.

Kesäkuussa Turussa tintattu 87.32 antoi luvan odottaa himoittua ysikymppistä, mutta Helander ei ole moisiin lukemiin enää kesällä kyennyt.

-Tukijalan kanssa on ollut tekemistä, tuki ei ole ihan reagoinut kuten pitäisi. Siinä on kyse ajoituksesta ja rytmistä. En ole myöskään saanut keihästä oikeaan asentoon. Fyysisesti olen kaikin puolin hyvässä kunnossa, rajulla kädellä keppiä käskyttävä Oliver totesi.

Turussa hän meni heiton jälkeen jo tyypillisesti rähmälleen, mutta pyrki Lahdessa pysymään pystyssä niin kuin IF Raseborgin kasvatilla oli ennen vanhaan tapana.

-Heiton perään kaatuminen on tuntunut varmemmalta, mutta se on myös tehnyt heitoista kesällä hieman etupainoisia. Pystyssä pysyminen tuo parempaa ryhtiä. Katsotaan nyt, millä tavalla jatkossa toimin, Tero Pitkämäen suojatti tuumi. Neljännellä kierroksella hän mätkähti mondolle ja ruhjoi polvensa.

-Meni yliyrittämiseksi. Yritin heittää sata metriä, Oliver tokaisi. Ensi vuonna Kalevan kisat käydään hänen nykyisessä kotikunnassaan Vaasassa.

-Siitä tulee hauskaa. Vaasassa on hyvä kenttä ja hyvät tuulet. Siellä voisi pitää enemmänkin kisoja.

Täältä pesee

Sjundeå IF:n vihreäkeltaisissa väreissä kilpaillut Roope Auvinen luukutti laikka punaisena moukarimittelön pronssille. Aaron Kangas ja Tuomas Seppänen ratkoivat odotetusti kirkkaimmat mitalit ja Auvinen pujahti taustalla sisään mitaliovesta, jonka vireensä kadottanut Henri Liipola jätti raolleen. Ingå IF:n juniorikoulun käynyt kookas korsto oli jo viime vuonna Kalevan kisoissa neljäs ja selkävaivojen hellitettyä kurssi on koholla.

Selkävaivoista viime vuosina kärsinyt Roope Auvinen on nyt elämänsä kunnossa ja aikoo pyörähdellä ennätykseen vielä lisää mittaa loppukauden aikana.

-Tuntuu todella hyvältä. Edelliset kolme vuotta olivat aika vaikeita, mutta nyt olen elämäni kunnossa. Olen pysynyt terveenä ja pystynyt harjoittelemaan ehjästi. Suomessa on hyviä valmentajia, jotka osaavat viedä urheilijoita eteenpäin, mutta kehitystä ei tule ilman terveyttä, Tommy Söderholmin valmennuksesta Lassi Korhosen suojiin vaihtanut Roope rupatteli.

Hän hurjasteli Lahden sopivasti kostuneessa ringissä uransa ylivoimaisesti kovimman sarjan ja heitti kolmesti päälle 70 metrin. Kruununa kimalteli uusi ennätys 71.26.

-Ennätys on ollut tuloillaan. Olen heittänyt treeneissä jatkuvasti 69-metrisiä, mikä tarkoittaa minulla sitä, että kisoissa siihen pitäisi tulla muutama metri lisää. Ei tuokaan vielä nappiheitto ollut, vaan lisää on tulossa, Roope nyökytteli. Nuorten moninkertainen mestari tähtää jo ensi vuonna kärkikahinoihin. Miesten moukarin voittamisen vaikeudesta voi kysyä vaikka Seppäseltä, jolle tuli Lahdesta jo kymmenes hopea.

Hangon Hyrskyissä moukarinheiton aloittanut Marco Kammer kiilasi Lahden mittelössä neljänneksi.

-Omana elinaikana miesten moukarissa on ollut vain neljä Suomen mestaria. Titteli on kovan työn takana, mutta siihen ilman muuta tähtään, 24-vuotias Roope sanoi. Kisan neljänneksi sijoittui Auvisen ikätoveri Marco Kammer (70.47), joka on saanut moukarioppinsa Hangon Hyrskyissä.

Valintojen maailma

Saimi Lupala ei ole panostanut kesällä seitsenotteluun, mutta niin vain hän oli Lahdessa viivalla ja sijoittui sulavasti viidenneksi. Juoksuradalla viihtyneellä Lupalalla oli tulosraja tehtynä viime vuodelta ja kilpailupää pelasi mestaruuskisoissa taas iloisesti.

Saimi Lupala sijoittui seitsenottelussa viidenneksi, vaikka pituushypyssä tulikin hiekkaa rattaisiin.

-Sain päähänpiston ja lähdin otteluun mukaan. Tietty varmuus oli kuitenkin olemassa, vaikka kenttälajien harjoittelu onkin jäänyt vähäiseksi. En olisi tullut tänne tekemään mitään umpisurkeaa ottelua vain sen takia, että omasin osallistumisoikeuden. Nopeus on hyvällä mallilla ja se auttaa ottelussa monissa lajeissa. Viides sija tuntuu kyllä upealta, Saimi sanoi.

200 metriä oli toinen niistä lajeista, joissa Saimi Lupala (11) petrasi tulostaan viime vuoden Kalevan kisoihin nähden. Hän rutisti vastatuuleen ajan 25.48.

Hän ylsi viime vuoden Kalevan kisoja parempiin tuloksiin 200 (25,48) ja 800 (2.23,76) metrillä, oli lähtökohtiin nähden kelpo vedossa pika-aidoissa (15,38), korkeudessa (158), kuulassa (10,85) ja keihäässä (32,10), mutta pettyi pituudessa (514). Loppupisteiksi merkittiin 4819, joilla 20-vuotias Tammisaaren kasvatti jäi ennätyksestään reilut sata pinnaa.

Lupala päätti viime vuonna jättää ampumahiihdon ja lyödä paukut yleisurheiluun, mutta kohta hän on taas uuden valinnan edessä. Onko Kalevan kisoissa hienoja ja nousujohteisia tuloksia (10:s, 6:s, 5:s) tuottanut seiskaottelu hänen juttunsa vai sittenkin jokin yksittäinen laji juoksuradalla?

-Niinpä, taas on tällainen tilanne. Olen lisäksi erittäin huono tekemään päätöksiä, Saimi parahti.

Seitsenottelijat kerääntyivät kahden päivän urakan jälkeen yhteiskuvaan. Saimi Lupalalla (11) oli hymy herkässä.

Radan riemua

Vilho Loukkalahti on päättänyt panostaa maratonille, mutta karjaalaisjuoksija osoitti Lahdessa, että radallekin on vielä annettavaa. Hän sijoittui perjantaina 10 000 metrillä viidenneksi ja tuuletti riemukkaasti ennätysaikaansa 30.10,65.

-Tarkoitus oli ottaa kuukauden takaisesta Jämsän ajasta (30.43) pois sekunti per kierros, mutta meni sitäkin paremmin. Olin luottavainen, sillä valmistautuminen sujui hyvin. Olen tähän todella tyytyväinen, mutta en olisi 29-alkuisesta ajastakaan mennyt hämilleni, Vilho virkkoi. 5 000 metrillä hän sijoittui seitsemänneksi ennätyskellotuksella 14.38,39.

-Tavoite oli juosta 10 sekuntia kovempaa. Kymppitonni oli päämatka enkä siitä ihan toipunut vitoselle, Vilho sanoi. Vaivojen nakertamien vuosien jälkeen urheilusta enemmän kuin koskaan nauttiva Loukkalahti osallistui Kalevan kisoihin viimeksi kuusi vuotta sitten ollen tuolloinkin 5 000 metrillä seitsemäs.

Vilho Loukkalahti saapui 10 000 metrin kisassa maaliin riemumielin.

-Lonkka murtui sitä seuraavana talvena ja se oli kova pala. Olen jo ehtinyt ajatella, että se oli siinä, ratajuoksuista ei tule enää mitään. Tässä sitä kuitenkin ollaan. Kuukauden ratapanostuksella sain kyllä maksimit omasta kapasiteetista irti, hän totesi. Katse kääntyy jo syksyn SM-maratonille.

-Olen juossut tänä vuonna 11 kilpailua ja suurin osa on ollut sellaisia perusjuoksuja. Toivon ja odotan SM-maratonilta tosi hyvää juoksua.

Herääminen ja hyvästit

Tuomas Puputilla ovat tosi hyvät juoksut olleet viime vuosina kortilla, mutta Tenholan taikuri on vetänyt kesällä kania hatusta. Hän hätyytteli 1 500 metrin ennätystään jo pari viikkoa sitten Lappeenrannassa ja onnistui Kalevan kisojen finaalissa rikkomaan sen ajalla 3.53,23. Edellinen ennätys oli kolmen vuoden takaa myös Lahden kentältä.

Tuomas Puputti (7) putsasi kolme vuotta vanhentunutta ennätystään uuteen uskoon tonnivitosella.

-Sijoitus ei tyydytä (10:s), mutta ennätysajasta olen iloinen. Akillesvaivojen ja sairastelujen jälkeen lähdin kauteen maltillisin odotuksin, mutta hermosto on pelannut ja vauhtia löytynyt. Sekin auttaa, että opiskelukiireet ovat helpottaneet enkä ole ollut niistä ihan uupunut, Puputti kertoi.

Hän aloittaa elokuussa työt Tampereella UPM:n leivissä.

-Työnteon yhdistäminen urheiluun lienee helpompaa kuin opiskelun. Tämä kausi on kyllä nostanut mielialaa. Jos tulokset olisivat olleet edelleen samanlaisia tai huonompia kuin viime kaudella, niin olisin saattanut siirtyä harrastelijaksi, Puputti tuumi.

Dennis Rehnström tulee tekemään juurikin niin, sillä 36-vuotias tammisaarelainen juoksi Lahdessa uransa viimeisen henkilökohtaisen kisan. Hän saapui 3 000 metrin esteissä maaliin joukon viimeisenä (15:s) lopen uupuneena ajalla 10.31,49.

-Sain kesällä juostua kaksi hyvää estekisaa, kunnes kärsin pitkään sitkeästä yskästä. Siihen se kaatui ja pelkäsinkin, että tästä kisasta tulee juuri näin vaikea. Ensimmäiset kaksi kilometriä sujuivat aika hyvin, mutta lopussa olin puhki, Rehnström sanoi.

Dennis Rehnström juoksi Lahdessa uransa viimeisen henkilökohtaisen karkelon.

Hän osallistui Kalevan kisoihin edellisen kerran viisi vuotta sitten ja juoksi Jyväskylässä este-ennätyksensä 9.58,50.

-Sen jälkeen on sattunut kaikenlaista. Nyt tuntuu siltä, että ikä alkaa painaa, enkä enää palaudu tarpeeksi hyvin. Oli iso juttu ylipäänsä päästä tänne Kalevan kisoihin mukaan. Tästä eteenpäin harrastan vain terveysliikuntaa.