Kuuma poliittinen kesä

”Luottamuksemme valtiovarainministeri Riikka Purraan on kärsinyt vakavan iskun ja asiaan palataan, kun pääministeri on keskustellut asiasta kaikkien hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa”, kansanedustaja Henrik Wickström (r) kirjoittaa tuoreessa kolumnissaan.

”Omalta osaltamme asiaa ei ole loppuun käsitelty, mutta haluamme antaa pääministerille työrauhan keskustella asiasta. Hallituksen sisällä on nollatoleranssi rasismia kohtaan ja tämän on näyttävä myös käytännössä”, hän kirjoittaa.

