Grönholm ja Lindholm MM-helteessä

Niclas Grönholm janoaa Lydden Hillin radalta parempaa tulosta kuin pettymykseen päättyneestä Ruotsin kisasta. (Kuva: @World/Red Bull Content Pool) Emil Lindholm ajaa Viron MM-rallissa ensimmäistä kertaa Hyundain kuskina. (Kuva: Merita Mäkinen)

Inkoon iloiset irrottelijat Emil Lindholm ja Niclas Grönholm painavat tulevana viikonloppuna tukka putkella lajiensa MM-kiertueilla. Lindholm ampaisee kartturinsa Reeta Hämäläisen kanssa Viron MM-ralliin debyyttikisaansa Hyundain kuskina. Aiemmin Skodaa piiskannut kaksikko valittiin kesäkuussa Hyundai Motorsportin kehitysohjelmaan, joka tarjoaa ympäristön ja resurssit matkalle kohti pääluokkaa. Kakkosluokan hallitseva maailmanmestari testasi uutta menopeliään ensimmäisen kerran viime viikolla.

-Auto on erilainen kuin mihin olen tottunut ja vielä on hieman tehtävää, jotta se olisi täysin sellainen kuin haluaisin sen olevan. Mutta saimme ajaa viime viikolla paljon ja olemme jo erittäin hyvällä tasolla. Testistä jäi hyvä fiilis, Lindholm kertoi tiedotteessa. Keskiviikkona 27 vuotta täyttänyt Emil lähtee torstai-iltana käynnistyvään Viron ralliin WRC2-luokan kokonaistilanteen viidenneltä sijalta.

-Tiimi ei ole asettanut tulostavoitteita, mutta henkilökohtainen tavoitteeni on ajaa aina hyvä tulos. Viime vuonna ylsimme Virossa palkintopallille, ja se on tavoitteemme myös nyt, hän linjasi.

Keskiviikkona 27 vuotta täyttänyt Emil Lindholm puhalsi Hyundain pilttuussa synttärikynttilät sammuksiin. (Kuva: Merita Mäkinen)

Hallitsijan haastoon

Grönholm kaasuttaa rallicrossin MM-sarjan neljänteen osakilpailuun Englannin Lydden Hillin radalle, missä räimitään lauantaina alkueriä ja sunnuntaina välierien kautta finaaliin. Perinteisellä kilparadalla ajettiin MM-rossia viimeksi kuusi vuotta sitten, mutta Grönholm pääsi tutustumaan uudistuneeseen pyhättöön viime vuonna yhdysvaltalaissarja Nitron siivellä.

-Radalle on rakennettu uusi profiili, sinne on lisätty yksi hyppyri ja ykkösmutkaa on muovattu uusiksi. On tietysti hyvä asia, että pääsin siellä viime vuonna kilpailemaan, ”Nippe” sanoi tiedotteessa. MM-sarjan uusilla täyssähköautoilla Lydden Hillissä ei ole siis vielä ajettu.

-Heikosti sujuneen Ruotsin osakilpailun jälkeen olisi tärkeää saada taas hyvää tulosta. En usko, että uusi rata vaikuttaa hirveästi voimasuhteisiin. Erot tuntuvat olevan samat radalla kuin radalla, Grönholm tuumi. CE Dealer Teamin kuljettaja on yhteispisteissä toisena, mutta Johan Kristoffersson on jo karkaamassa omille teilleen. Kauden kaikki kilpailut voittanut ruotsalainen tuntuu tekevän mitä lystää.

-Hän on saanut ajaa ykkösruudusta ihan omaa kisaansa koko ajan. Muille on jo sattunut ylä- ja alamäkiä, mutta ei hänelle. Vähän pitäisi pökkiä ja haastaa enemmän. Tekisi koko sarjalle hyvää, jos saisimme sunnuntaina uuden voittajan, Grönholm totesi.