IF Raseborg vahvassa vireessä SFI-kisoissa – Nuorisopokaali jälleen haltuun

Vilho ja Arto: Vilho Loukkalahti (oik.) ja Arto Talvinen olivat iloisella tuulella 5 000 metrin kaksoisvoiton jälkeen.

Ruisrockin räimettä kannuksiinsa kanavoineella IF Raseborgilla oli ruista ranteissa Turussa pidetyissä SFI:n yleisurheilumestaruuskisoissa. Etenkin seuran nuoriso-osasto on viihtynyt suomenruotsalaisen urheiluliiton kinkereissä ja Paavo Nurmen stadionilla juhlittiinkin jo kolmannen kerran perätysten nuorisopokaalia, joka ojennetaan juniorisarjoissa järeintä jälkeä tehneelle seuralle.

-Toiveissa oli, että ainakin taistelemme siitä tänäkin vuonna. SM-kisat ovat toki tärkein mittari, mutta kyllä tällainen kolmen vuoden voittoputki SFI-kisoissa kertoo jotain siitä, miten hyvää juniorityötä seurassa tehdään, totesi IFR:n valmennuspäällikkö Tommy Högström. Yleisen sarjan ”vapaudenpalkinto”-kategoriassa (Frihetspriset) raaseporilaisrykelmän rahkeet riittivät neljänteen sijaan HIFK:n, Vasa IS:n ja Esbo IF:n jälkeen.

-Sekin oli varsin hyvä sijoitus ja taakse jäi monta isoa seuraa, Högström iloitsi.

Hyviä heittoja

Lauantain ruudikkaimpiin repäisyihin kuului Moa Lindénin loistokisa N 17-sarjan keihäässä. Hän kohenteli neljästi 500 gramman kepin ennätystään ja voitti taiston vastatuuleen viskatulla tuloksella 47.62, joka on ikäluokan kolmanneksi kovin kaari Suomessa tänä vuonna. Valmentaja Micke Kullbergin estyttyä neuvoja lehtereiltä jakeli toinen ”Micke” eli arvokisamitalisti Mikaela Ingberg.

-Oli outoa kilpailla ilman valmentajaani, koska Micke on ollut aina kisoissa paikalla. Mikaela antoi kuitenkin hyviä vinkkejä ja niistä oli tänään hyötyä. Meni paljon paremmin kuin odotin, Moa totesi. Karjaalainen käsipalloilija on aiempina vuosina kiskaissut SM-mitaleille ja tehnyt hyviä tuloksia, vaikka lajiharjoittelu on ollut vielä vähäistä. Ingberg hieroi katsomossa käsiään sille ajatukselle, että Lindén lähtisi jatkossa keihäänheiton vietäväksi.

-Kieltämättä olen alkanut ajatella sitä itsekin enemmän, kun on sujunut näin hyvin. Harjoittelen nyt SM-kisoihin ja katsotaan, jos menisi vielä 50 metrin raja rikki, Moa sanoi. Heittotuulella oli myös Max Nyberg, jolla piti P 15-sarjassa kiirettä. Moukarikisan voittoon ennätyksellään 43.34 raapaissut Nyberg asteli jo puoli tuntia myöhemmin kiekkorinkiin, josta käteen jäi kakkossija tuloksella 42.30.

-Moukari kulki odotuksia paremmin, kiekko puolestaan heikommin. Moukari on oikeastaan vasta kolmoslajini kuulan ja kiekon jälkeen. Ehkä tuo tiukka tahti teki sen, ettei kiekossa enää lähtenyt. Selkääkin vähän kolottaa, Max rupatteli. Seuraavana päivänä hän oli vielä kuulassa kolmas ja keihäässä viides.

Jouhevaa juoksua

Jens-Aarne Kero juoksi M 17-sarjan 3 000 metrillä niin vimmattua vauhtia (9.16,36), että vain kaksi 16-vuotiasta poikaa on pistellyt kuluvana kesänä Suomessa paremmaksi. Kero rykäisi heti paukusta omille teilleen ja viiletti putipuhtaan soolojuoksun.

-Arvelinkin, että niin voi käydä. Yksin juokseminen ei ole niin hauskaa, mutta ainakin voi rauhassa vetää rennon kovaa vauhtia. Juoksin suunnitelman mukaan, kiristäen kyytiä viimeisellä kilometrillä. Aika varmasti paranee tuosta vielä, kun pääsen hyvässä letkassa peesaamaan eikä tarvitse halkoa tuulta, sunnuntaina myös 2 000 metrin esteet voittanut ”Jemppa” kertoi. M 17-sarjan pikaviestissä lähenneltiin seuraennätystä (45,80), joka piti vielä pintansa. Selvään voittoon karanneet Danny Grönvik, Edvin Holmberg, Elias Heinämaa ja Daniel Grönvik pysäyttivät kellon aikaan 45,83.

-Seuraennätyksen rikkominen puski minua ankkuriosuudella eteenpäin. Lähelle pääsimme, vaikkemme ole tällä kokoonpanolla harjoitelleet vaihtoja kuin kaksi kertaa, Daniel raotti. Syyskuussa niin ikään Turussa käytäviä SM-viestejä ajatellen nelikon vauhti lupaa hyvää. Vauhdikkaasti viiletti myös Mathilda Silfver, joka nakutti lauantaina N 17-sarjan 200 metrillä hopealle ennätysajalla 25,86.

-Luulin ensiksi ajan olevan jotain ihan muuta enkä ollut uskoa, kun sitten kuulin sen. Juoksu tuntui kyllä hyvältä ja tämä on tuttu rata, jolla tykkään kilpailla. Fiilis on niin huipussaan, että odotan 400 metriltäkin paljon, Mathilda sanoi. Odotukset palkittiin ”nelkun” voitolla ja seuraennätyksellä 58,02. Naisten sarjassa 100 metrillä seitsemänneksi juossut Lotta Lahtinenkin ihaili Silfverin menoa 200 metrillä.

-Mahtavaa, kun nuorilla kulkee. Mathilda meni jo minunkin ennätysajastani ohi, eikä se haittaa yhtään, Tsekkiin myöhemmin kesällä muuttava Lotta iloitsi. Seitsenottelun sijaan juoksumatkoille kesällä keskittynyt Saimi Lupala juoksi aiemmin viikolla Joensuun Motonet GP:ssä uuden ennätyksensä 400 metrillä (57,04) ja sijoittui Turussa ratakierroksella kolmanneksi (57,16).

-Joensuussa juoksu tuntui helpolta, täällä oli työläämpää. Kovasti haluaisin jo alle 57 sekunnin. Tykkään tästä matkasta, sen luonteessa on jotain samaa kuin ampumahiihdossa, pumpum-hiihdon jättänyt ja yleisurheiluun panostava Saimi totesi. Yleisestä sarjasta mainittakoon myös Conny Karlssonin 18:s SFI-mestaruus kuulassa ja Vilho Loukkalahden väkevä veto 5 000 metrillä (14.42,51).

Tuloksia, miehet 100 m: 1) Viktor Thor Akilles 10,75… 18) Oliver Forsman IFR 11,73.

800 m: 1) Markus Serenius HIFK 1.59,92… 3) Lasse Minkkinen IFR 2.03,99… 5) Oliver Heikkinen IFR 2.13,95, 6) Emil Grabber IFR 2.18,23.

1 500 m: 1) Muhammad Ali HIFK 4.00,71… 4) Oliver Heikkinen 4.29,98.

5 000 m: 1) Vilho Loukkalahti IFR 14.42,51, 2) Arto Talvinen IFR 16.14,92.

Korkeus: 1) Johan Grönroos SIF 196… 6) Simon Ekholm IFR 172.

Seiväs: 1) Miro Heikkonen HIFK 440… 3) Simon Ekholm 350.

Pituus: 1) Tarmo Savola Vasa IS 731… 6) Oliver Forsman 647.

Kuula: 1) Conny Karlsson IFR 14,87… 5) Simon Björklöf IFR 11,25.

Kiekko: 1) Frantz Kruger Vasa IS 55,01… 6) Simon Björklöf 30,63.

Moukari: 1) Roope Auvinen SIF 69,80.

Keihäs: 1) Lauri Wuorenrinne IFR 62,81… 3) Vilho Wuorenrinne IFR 47,24.

Naiset, 100 m: 1) Nea Mattila HIFK 12,09… 7) Lotta Lahtinen IFR 12,67.

200 m: 1) Lotta Kemppinen HIFK 23,73… 5) Saimi Lupala IFR 25,43… 9) Lotta Lahtinen 26,24… 11) Anna Dahlström IFR 27,48.

400 m: 1) Jessica Rautelin Esbo IF 55,78… 3) Saimi Lupala 57,16, 4) Anna Dahlström 63,08.

400 m aidat: 1) Mathilda Kvist Vasa IS 58,98… 5) Anna Dahlström 67,46.

Kolmiloikka: 1) Miia Lindholm HIFK 11,73… 3) Tiia Gustafsson IFR 10,91.

M 17, 100 m: 1) Axel Nisula Malax IF 10,85… 5) Elias Heinämaa IFR 12,04… Daniel Grönvik IFR alkuerissä 11,60, ei osallistunut finaaliin.

200 m: 1) Axel Nisula 22,87… 3) Daniel Grönvik 23,59… 5) Edvin Holmberg IFR 24,32, 6) Elias Heinämaa 24,79.

400 m: 1) Eerik Laru SIF 53,96, 2) Edvin Holmberg 54,40.

3 000 m: 1) Jens-Aarne Kero IFR 9.16,36… 5) Jesse Sandberg IFR 11.33,66.

2 000 m esteet: 1) Jens-Aarne Kero 6.35,06.

Kuula: 1) Joel Blomqvist IF Fyren 14,29… 4) Wictor Werner IFR 12,46.

Kiekko: 1) Joel Blomqvist 45,74… 4) Wictor Werner 37,64.

Moukari: 1) Wictor Werner 39,77.

Keihäs: 1) Otto Vesterinen IFR 59,19

4×100 m: 1) IFR (Danny Grönvik, Edvin Holmberg, Elias Heinämaa, Daniel Grönvik) 45,83.

N 17, 100 m: 1) Elmiina Siikala HIFK 12,23… 4) Mathilda Silfver IFR 12,85.

200 m: 1) Elmiina Siikala 24,96, 2) Mathilda Silfver 25,86.

400 m: 1) Mathilda Silfver 58,02.

Pituus: 1) Adriana Kalymialaris HIFK 504… 7) Emelie Bergholm IFR 457.

Keihäs: 1) Moa Lindén IFR 47,62.

Pojat 15, 100 m: 1) Nikola Bäck Vasa IS 11,30… 4) Danny Grönvik IFR 11,90.

300 m: 1) Jonas Braxen Vasa IS 39,18… 3) Danny Grönvik 36,69… 6) Jakob Holmberg IFR 41,04.

800 m: 1) Alvin Udd ÅIFK 2.08,96… 7) Vincent Winberg IFR 2.20,39.

2 000 m: 1) Alvin Udd 6.22,68… 4) Vincent Winberg 6.37,46.

300 m aidat: 1) Jakob Holmberg 45,33.

Korkeus: 1) Bernard Sjöblom HIFK 170… 3) Jakob Holmberg 162.

Seiväs: 1) Robin Liljeqvist IK Nykarlebynejden 390… 3) Ville Ekebom IFR 255.

Pituus: 1) Nikola Bäck 635… 3) Ville Ekebom 478.

Kolmiloikka: 1) Elmer Keinänen Esbo IF 12,24… 3) Ville Ekebom 10,73.

Kuula: 1) Hannez Sarin Malax IF 14,17… 3) Max Nyberg IFR 12,44.

Kiekko: 1) Hannez Sarin 59,96, 2) Max Nyberg 42,30.

Moukari: 1) Max Nyberg 43,34.

Keihäs: 1) Robin Liljeqvist 67,18… 4) Casper Jansson HIK 35,05, 5) Max Nyberg 33,17.

Tytöt 15, 100 m: 1) Lumi Koskelainen IF Sibbo-Vargarna 13,03… 15) Livia Nordman IFR 14,73.

300 m: 1) Henni Piirainen HIFK 42,52… 15) Leona Ahlroos IFR 49,13.

80 m aidat: 1) Ella Wallin Vasa IS 11,52… 10) Leona Ahlroos 18,31.

Pituus: 1) Ella Wallin 559… 14) Livia Nordman 381.

Kiekko: 1) Charlotta Knape SibboV 40,48… 9) Ines Westerlund IFR 21,71.

Moukari: 1) Charlotta Knape 44,26… 3) Ines Westerlund 34,34.

Moa Lindén nakkasi neljä heittoa päälle entisen ennätyksensä ja voitti 17-vuotiaiden keihäskisan tuloksella 47.62. Hän on ikäluokkansa vuositilastossa kolmantena.

Elias Heinämaa lähetti Daniel Grönvikin pikaviestin ankkuriosuudelle selvässä johdossa. 17-vuotiaiden viesti oli IF Raseborgin näytöstä.

Ville Ekebom taivutti P 15-sarjan seipäässä kolmanneksi.

Polvivammasta toipunut Emelie Bergholm leiskautti pituudessa N 17-sarjan seitsemänneksi. Bergholm ei kilpaile tällä kaudella leipälajissaan kolmiloikassa.

Danny Grönvik juoksi P 15-sarjan 300 metrillä pronssia ja alitti ensimmäisen kerran 40 sekuntia.

Vincent Winberg oli P 15-sarjan 2 000 metrillä neljäs ja 800 metrillä seitsemäs.

Max Nyberg nousi korkeimmalle korokkeelle P 15-sarjan moukarin palkintojenjaossa.

Mathilda Silfver oli juoksuradalla vallattomassa vedossa. Hän laittoi N 17-sarjassa ennätykset uusiksi niin 100, 200 kuin 400 metrilläkin.

Jens-Aarne Kero tossutti 2 000 metrillä soolojuoksulla ikäluokkansa kolmanneksi kovimman ajan Suomessa tällä kaudella.

Simon Ekholm hyppäsi miesten korkeudessa tuloksen 172.

Todennäköisesti uransa viimeistä kautta pomppiva Tiia Gustafsson sijoittui naisten kolmiloikassa kolmanneksi.