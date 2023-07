BK-46 vahvistaa käsipallopoikien urapolkua

Benjamin Olsson (vas.), Tomas Mecklin ja Eddie Pråhl muodostavat A-poikien valmennusryhmän.

BK-46 alkaa tarjota tuhdimpia eväitä käsipalloon panostaville junioripojille. Vanhimpaan ikäluokkaan eli A-poikiin kohdistuva panostus käynnistyy syksyllä päävalmentajaksi värvätyn Tomas Mecklinin johdolla. Benjamin Olsson tulee toimimaan apuvalmentajana, Tobbe Lindholm joukkueenjohtajana ja Eddie Pråhl fysiikkavalmentajana.

-Pyrimme monivuotiseen projektiin, jonka toivomme johtavan siihen, että useampi pelaaja haluaa jatkaa käsipallouraansa mahdollisimman pitkään. Sitä kautta myös edustusjoukkueen kokoonpano on tulevaisuudessa leveämpi, kertoi asian parissa työskennellyt hallituksen varapuheenjohtaja Kim Ahtola. BK saa tulevalla kaudella jalkeille joukkueen A-poikien SM-sarjaan parin vuoden paussin jälkeen. Karjaalaisseura on viimeksi juhlinut kyseisen ikäluokan mestaruutta kaudella 2018-2019.

-Viime vuosina on ollut puutetta A-junnuista, mutta nyt heitä on tulossa 2006 syntyneistä pojista iso joukko ja 2007 syntyneet seuraavat kohta perässä. Sen takia tähän projektiin ryhdytään, jotta näillä pelaajilla on mahdollisuuksia edetä. Meillä on toki miesten akatemiajoukkue 1-divisioonassa ja nämä pelaajat tulevat esiintymään sielläkin, mutta pelejä tarvitaan etenkin A-poikien sarjassa, Ahtola totesi. Kuvioon kuuluu myös yksilöidyn ohjelman rakentaminen, missä mm. tyttöjen maajoukkueessa ja naisten maajoukkueessa valmennuspuuhissa viihtyneen Mecklinin kädenjäljen tulisi näkyä.

-BK:lla on nuorista pelaajista koostuva hyvä ryhmä, minkä lisäksi taustalta löytyy hieno tuki ihmisiltä, joiden sydän sykkii tälle käsipalloseuralle. Arvostan tätä seikkaa ja sen takia hyväksyin pestin, seuratasolla pitkään Kirkkonummen KyIF:ssä valmentanut Mecklin sanoi.

-Tulemme työskentelemään lujasti, jotta pelaajien kiinnostus käsipalloon säilyy. Ensimmäisenä vuotena keskitymme systemaattisuuteen ja yhteisten rutiinien rakentamiseen. Tämä tulee vaatimaan paljon pelaajien, joukkueenjohdon ja seuran välistä kommunikointia. Tulemme toimimaan pitkälti pelaajien ehdoilla, Mecklin jatkoi. Ahtolan mukaan tyttöjen puolella ei tulla ainakaan vielä tarttumaan samoihin toimiin. BK:lla on viimeksi ollut A-tyttöjen joukkue kaudella 2018-2019.

-Tällä hetkellä ei ole tarpeeksi A-tyttöjä, jotta heistä saisi joukkueen. Pyrimme toki siihen, että BK olisi A-tyttöjenkin sarjassa mukana. Naisten ja tyttöjen puolella panostus on tosin jo hieman samantyyppinen. Edustusjoukkueessa on paljon nuoria pelaajia, jotka pelaavat myös 1-divisioonan akatemiajoukkueessa. Pelejä olisi jo liikaa, jos siihen tulisi vielä A-tyttöjen sarja päälle, Ahtola tuumi.