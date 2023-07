Karjaalla pelataan käsipallon MM-karsintaa

Miesten käsipallomaajoukkue pelaa syksyllä MM 2025-karsintojen ensimmäisen vaiheen kotiottelun Karjaan urheiluhallissa. Hallin yleisökapasiteetti ei täytä Euroopan Käsipalloliitto EHF:n vaatimuksia, mutta Suomen Käsipalloliitto sai poikkeuslupahakemukseensa positiivisen vastauksen. Halliin mahtuu noin 1 200 katsojaa, kun EHF:n kriteerinä on 2 500 istumapaikkaa.

-Tämä on todella hieno uutinen. Saamme perinteikkäälle käsipallopaikkakunnalle varmasti hienon tunnelman ja odotamme ehdottomasti täyttä tupaa, hehkutti maajoukkueen päävalmentaja Ola Lindgren. MM-karsintojen arvonta on vielä edessä, mutta jo nyt on selvää, että kaksiosaisen otteluparin koitokset pelataan marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Maajoukkueen osallistuminen MM-karsintoihin oli vielä keväällä hyvin epävarmaa liiton taloushuolien johdosta. EHF:ssa huomioitiin maajoukkueen hyvät otteet kevään EM-karsinnoissa ja kattojärjestö tuli jäsenliittoaan vastaan tiukassa tilanteessa.

-Raaseporin kaupunki on vahvasti tukemassa BK-46:n seuraväkeä järjestelyissä, millä on myös selkeä taloudellinen merkitys meille. Uskon, että edessä on todella mahtava tapahtuma, povasi liiton toiminnanjohtaja Päivi Mitrunen.