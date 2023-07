Hangossa nautitaan taas piknik-päivästä

Hangossa koittaa pian taas perinteinen kesäpiknik Casinopuistossa kauniissa rantamaisemissa. Musiikkia ja mukavan rentoa yhdessäoloa tarjoava tapahtuma järjestetään keskiviikkona 5. heinäkuuta kello 12-17.

Tapahtuman järjestävät hankolaiset puuhanaiset Tiina Schreck ja Anne Kevin-Lehto, jotka ovat monessa mukana.

-Piknik on ollut joka vuosi suosittu ilmaistapahtuma hankolaisille, kesähankolaisille ja turisteille, Schreck sanoo ja toivoo parhaimpaan kesäaikaan järjestettävälle tapahtumalle vielä pitkää tulevaisuutta.

Järjestelyihin osallistuu paikallisia yrityksiä myös tapahtuman tukijoina. Kaupunkikin on mukana järjestelyissä ja tukee tapahtumaa taloudellisesti.

-Yritysten tuella saamme tuotua hoivakodeista asukkaita mukaan tapahtumaan ja heille tarjotaan ateriat Casinon noutopöydästä, Schreck kertoo.

Ohjelmassa on yhteislaulua, lasten ohjelmaa ja musiikkiesityksiä. Esiintyjinä ovat mm. laulaja ja lauluntekijä Janely sekä helsinkiläinen sellistiduo Tommi Wesslund ja Simon Svoboda. Mukana on myös monelle laivoilta tuttu ruotsalainen laulaja, kitaristi ja basisti Hazze Wazeen. Yleisöä saapuu viihdyttämään niin ikään Mahtava Sammiini, joka on kolminkertaisen taikuuden Suomen mestarin Sami Paavolan taikurihahmo.

Tapahtuma on muoviton ja roskaton. Järjestäjät pyytävät myös välttämään tarpeetonta autoilua puiston ympäristössä, sillä paikalle odotetaan taas runsaasti kesäkansaa.