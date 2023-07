Sinilevää tavallista enemmän, runsaasti myös merellä

Sinilevää on havaittu viime päivinä Suomenlahdella Sentinel-satelliiteilla sekä pinnanalaisissa kerroksissa että paikoin myös pinnassa. (Kuva: SYKE)

Järviltä ja rannikolta tehdyt sinilevähavainnot ovat kaksinkertaistuneet viime viikosta lämpimän sään seurauksena. Havaintoja on tehty jopa maan pohjoisosissa. Myös Suomen avomerialueilla on havaittu runsaasti pinnanalaista sinilevää, ja osa kukinnasta on noussut jo pintaan Suomenlahdella, Suomen ympäristökeskus tiedottaa.

Sinilevähavaintoja tehtiin kuluvalla viikolla sekä sisävesissä että rannikolla selvästi enemmän kuin ajankohdalle on tyypillistä. Sisävesien ja rannikon havaintopaikoilla sinilevähavainnot ovat kaksinkertaistuneet edellisestä viikosta. Myös kansalaisilta on saatu havaintoja sinilevistä eri puolilta Suomea.

Runsaasti sinilevää on havaittu seitsemällä ja hieman sinilevää 42 sisävesien havaintopaikalla ympäri Suomea. Rannikon havaintopaikoista viidellä on havaittu runsaasti ja 15 paikassa hieman sinilevää. Läntisen Uudenmaan merialueen havaintopaikoilla Hangossa ja Inkoossa ei ollut havaittu levää vielä lainkaan, Tammisaaressa levää oli hieman. Alueen neljäs havaintopaikka on Fiskarin Degersjössä, jossa levää ei havaittu.

Satelliittikuvissa on havaittu avomerialueilla runsaasti sinilevää pinnanalaisissa kerroksissa Suomenlahdella, Itämeren pääaltaalla ja Ahvenanmerellä. Suomenlahdella sinileväalueet ovat laajentuneet ja siirtyneet viikon aikana lähemmäs rannikkoa. Ennustettu viilenevä kesäsää voi hillitä sinileväkukintojen kehittymistä, ympäristökeskus tiedottaa.