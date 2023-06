IF Raseborgin keihäskotka Teo Takala ei pääse kuluvalla yleisurheilukaudella lainkaan lentoon, sillä leikki loppui ennen ensimmäistäkään kilpakiskaisua. Takalan olkapää on kehnossa kunnossa ja mies on menossa heinäkuussa leikkauspöydälle.

